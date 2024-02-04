Людям с этим недугом следует полностью бросить пить: последствия будут плачевными

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Ученые заявили, что чем больше лишний вес, тем больше вреда приносит алкоголь

1:28
Здоровье

Исследователи проанализировали информацию о более чем 465 человеках в возрасте от 40 до 69 лет, на протяжении среднего периода в 10,5 лет.

Ученые заявили, что чем больше лишний вес, тем больше вреда приносит алкоголь
Фото: Openverse by Alex E. Proimos is licensed under CC BY-NC 2.0

В ходе исследования были сопоставлены риски, связанные с состоянием печени, у людей с избыточным весом и нормальным весом, которые употребляли алкоголь в количестве, превышающем рекомендации Великобритании (более 10 стандартных порций, эквивалентных 10 граммам чистого спирта, в неделю).

У людей с избыточным весом или ожирением риск развития алкогольной жировой болезни печени оказался почти в 6 раз выше по сравнению с теми, у кого вес был в норме. Их вероятность смерти от этой проблемы увеличилась на 700%.

Избыточный вес и ожирение также увеличивали риск развития заболеваний печени у тех, кто употреблял алкоголь в пределах нормы. У этой группы риск был выше на 50% по сравнению с людьми с нормальным весом.

Ученые рекомендуют включить в новые медицинские рекомендации отдельный пункт, посвященный совместному воздействию алкоголя и избыточного веса на здоровье.

Ученый Эммануэль Стаматакис из Сиднейского университета отмечает, что исходя из результатов их исследования, люди с избыточным весом, включая ожирение, должны быть осторожны в употреблении алкоголя и, возможно, стремиться сократить его потребление по сравнению с рекомендациями.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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