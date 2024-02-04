Терпение и труд даже инфаркт перетрут: как избежать мгновенной смерти от инфаркта

Врачи заявили, что мгновенную смерть от инфаркта можно избежать путем физических нагрузок

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ишемическая болезнь сердца является главной причиной смертей по всему миру, и поэтому предотвращение этого заболевания стоит на первом месте в сфере здравоохранения.

Фото: wikimedia.org by Skraka003 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Регулярная физическая активность представляет собой эффективное средство защиты, снижая риск развития болезни и замедляя ее прогрессирование. Исследования показывают, что уровень защитного воздействия напрямую зависит от дозы физической активности, достигая максимума при ее регулярном занятии.

Физическая активность занимает важное место в рекомендациях по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, хотя механизмы ее воздействия еще не полностью разгаданы.

Исследователи считают, что ключевую роль играет так называемое ишемическое прекондиционирование, проявляющееся в появлении коротких эпизодов ишемии в сердечной мышце во время физических упражнений, за которыми следует восстановление нормального кровообращения. В результате сердце обучается сопротивляться ишемии, активируя процессы улучшения кровотока и формирования дополнительных сосудов.

Эксперименты также показывают, что у физически активных животных образование инфарктов миокарда меньшего размера, чем у пассивных.

Исследователи из Дании провели анализ данных о 28 тысячах людей, умерших от инфаркта миокарда, сосредоточив внимание на том, как физическая активность влияет на выживаемость в течение первых 28 дней после инфаркта. Результаты показали, что у людей, регулярно занимающихся физической активностью, риск мгновенной смерти от инфаркта миокарда сразу и в течение 28 дней после инцидента существенно снижен.

Уровень физической активности напрямую коррелировал с продолжительностью жизни в этот период: чем выше активность, тем больше шансов прожить дольше.

Врач Ким Вадт Хансен из Биспебьергской больницы в Копенгагене, один из соавторов исследования, подчеркнул, что почти 18% пациентов с инфарктом миокарда умирают в первые 28 дней, подчеркивая серьезность этого состояния. Он также отметил, что прошлая физическая активность значительно способствует выживанию после инфаркта, причем это воздействие сохраняется на протяжении 28 дней.

Эти результаты поддерживают существующие рекомендации по физической активности, представленные в Европейском руководстве по профилактике сердечно-сосудистых болезней, которое рекомендует умеренную интенсивность физических упражнений в течение 150-300 минут в неделю или интенсивные упражнения в течение 75-150 минут в неделю.