Этим людям категорически нельзя есть ночью: лучше позаботиться об этом днем

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Врач Челаппа сказала, что работникам ночных смен лучше питаться днем

1:41
Здоровье

Работа в ночное время суток представляет серьезные угрозы для здоровья, так как она может стать причиной развития диабета второго типа, ожирения и заболеваний сердца, включая мерцательную аритмию.

Врач Челаппа сказала, что работникам ночных смен лучше питаться днем
Фото: wikimedia.org by Stolbovsky is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Главным фактором, связанным с этими проблемами, является нарушение обмена глюкозы, основного сахара в организме человека. Уровень глюкозы значительно повышается у тех, кто употребляет пищу ночью.

Эта связь объясняется циркадными ритмами — циклическими колебаниями активности организма. Каждому веществу и процессу в организме отведено свое место и время, а также важен порядок. Последние исследования подтверждают, что нарушение режима питания с переходом от дневного к ночному приводит к увеличению уровня глюкозы.

"Исследование подтверждает идею о важности времени приема пищи для здоровья, особенно в отношении уровня сахара в крови. Это особенно актуально для работников ночных смен, поскольку они чаще употребляют пищу в темное время суток", — отметила доктор медицинский наук Сара Челлаппа.

Тем не менее, выяснилось, что употребление пищи ночью не имеет смысла для поддержания уровня энергии, поскольку циркадные ритмы для этого параметра остаются постоянными. Также ночная работа не оказывает влияния на выработку кортизола, основного гормона стресса.

Предыдущие исследования указывают на то, что ночные перекусы и предпочтение вредной пищи негативно сказываются на работоспособности днем. Те, кто употребляет больше пищи утром, менее склонны к набору веса, в сравнении с теми, кто предпочитает перекусывать ночью. Эти результаты также связаны с циркадными ритмами.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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