Вирусный гепатит, острая кишечная инфекция и другое: о чем говорит налет на языке

Врачи заявили, что налет на языке может говорить о заболевании гепатитом и острыми инфекциями

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта изменения в цвете языка могут являться выразительными признаками. Острый гастрит, например, может вызвать образование толстого слоя светло-серого налета, оставляя кончик языка и его боковые части неприкосновенными. С отсутствием кислотности желудочного сока при хроническом гастрите иногда наблюдаются ярко-красные пятна.

Фото: openverse.org by Lou FCD is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) часто проявляется изжогой, сопровождаемой изменением чувствительности к вкусам, приобретением слизи и плотного светлого налета на языке. Язвенная болезнь желудка может проявляться серым налетом, который трудно удалить, а язвы двенадцатиперстной кишки сопровождаются отечностью и иногда увеличением размера языка с видимыми следами от зубов. При запущенной форме язвенной болезни на языке появляется светлый налет.

Острые кишечные инфекции, характеризующиеся рвотой и диареей, также оставляют следы на языке: он становится сухим, покрывается темно-коричневым или черным налетом. Язвенно-некротический стоматит Венсана проявляется грязно-зеленым налетом с неприятным запахом, скрывая под собой кровоточащую язву.

Вирусные гепатиты, сопровождаемые желтухой, также отражаются на языке, который приобретает желтый оттенок. Скарлатина и ветрянка могут вызвать светло-серый или светло-желтый налет, а пневмония и COVID-19 — зеленоватый или коричневатый.

У взрослых язык может изменить свой цвет по безобидным причинам, таким как употребление кофе, свекольного салата или другой красящей пищи. У курильщиков со стажем язык может приобрести желто-коричневый оттенок. Утренний налет, обнаруженный утром, чаще всего является нормой, особенно если легко счищается у взрослых.

У детей в первые месяцы жизни белый рыхлый налет может быть связан с кандидозом или молочницей, распространенной инфекцией, которую они могут получить от матерей, у которых активно размножаются грибки Candida во влагалище на поздних сроках беременности.