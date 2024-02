Этот любимый многими напиток очень сильно поднимает давление

Этот напиток обладает мощным антиоксидантом EGCG, который снижает вероятность развития онкологических заболеваний и деменции. Помимо этого, зеленый чай снижает усталость, защищает печень и проявляет антимикробные и иммуностимулирующие свойства.

Фото: openverse "Know your blood pressure." by jlcampbell104 is marked with CC0 1.0.