Этот любимый многими напиток очень сильно поднимает давление

Врачи рассказали, что зеленый чай сильно поднимает артериальное давление

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Этот напиток обладает мощным антиоксидантом EGCG, который снижает вероятность развития онкологических заболеваний и деменции. Помимо этого, зеленый чай снижает усталость, защищает печень и проявляет антимикробные и иммуностимулирующие свойства.

Фото: openverse "Know your blood pressure." by jlcampbell104 is marked with CC0 1.0.

Зеленый чай идеально подходит для тех, кто стремится получить аминокислоты, витамины и флавоноиды, освежиться в жару и получить умеренное количество кофеина. Однако употребление его требует осторожности из-за содержания теина, что может повысить давление.

Поэтому гипертоникам следует быть осмотрительными и употреблять не более двух чашек зеленого чая до полудня. Согласно врачам, гипотоникам рекомендуется употреблять напиток в горячем виде, а для гипертоников — слегка теплым.

Важно, чтобы зеленый чай не был слишком крепким, поэтому настаивать его лучше всего не более двух минут. Гипотоники могут пить его до пяти чашек в день, в то время как гипертоникам лучше не перебарщивать с употреблением.