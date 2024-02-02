РФ сэкономила 240 млн евро на онколекарстве благодарю развитию отечественных препаратов

Россия сэкономила 240 млн евро на лекарствах для онкобольных

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Россия успешно сократила расходы на лекарства для онкологических пациентов на 240 миллионов евро за счет активного развития собственного фармацевтического производства.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Генеральный директор Ассоциации Российских фармпроизводителей, Виктор Дмитриев, подчеркнул, что отечественные препараты не только не уступают, а в некоторых случаях превосходят импортные аналоги. Об этом сообщает URA.RU.

Путин также отметил, что Россия на 75% обеспечивает себя жизненно важными лекарствами, сэкономив средства исключительно за счет внутреннего производства.

Дмитриев подчеркнул, что страна успешно использует программу "продукт на полку", что позволяет ей разрабатывать, производить и зарегистрировать препараты до окончания срока патента на оригинальные лекарства, обеспечивая стабильность и доступность медикаментов.