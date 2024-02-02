Россия успешно сократила расходы на лекарства для онкологических пациентов на 240 миллионов евро за счет активного развития собственного фармацевтического производства.
Генеральный директор Ассоциации Российских фармпроизводителей, Виктор Дмитриев, подчеркнул, что отечественные препараты не только не уступают, а в некоторых случаях превосходят импортные аналоги. Об этом сообщает URA.RU.
Путин также отметил, что Россия на 75% обеспечивает себя жизненно важными лекарствами, сэкономив средства исключительно за счет внутреннего производства.
Дмитриев подчеркнул, что страна успешно использует программу "продукт на полку", что позволяет ей разрабатывать, производить и зарегистрировать препараты до окончания срока патента на оригинальные лекарства, обеспечивая стабильность и доступность медикаментов.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.