РФ сэкономила 240 млн евро на онколекарстве благодарю развитию отечественных препаратов

Your browser does not support the audio element.

Россия успешно сократила расходы на лекарства для онкологических пациентов на 240 миллионов евро за счет активного развития собственного фармацевтического производства.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.