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РФ сэкономила 240 млн евро на онколекарстве благодарю развитию отечественных препаратов

Россия сэкономила 240 млн евро на лекарствах для онкобольных

0:51
Здоровье

Россия успешно сократила расходы на лекарства для онкологических пациентов на 240 миллионов евро за счет активного развития собственного фармацевтического производства.

Россия сэкономила 240 млн евро на лекарствах для онкобольных
Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Генеральный директор Ассоциации Российских фармпроизводителей, Виктор Дмитриев, подчеркнул, что отечественные препараты не только не уступают, а в некоторых случаях превосходят импортные аналоги. Об этом сообщает URA.RU.

Путин также отметил, что Россия на 75% обеспечивает себя жизненно важными лекарствами, сэкономив средства исключительно за счет внутреннего производства.

Дмитриев подчеркнул, что страна успешно использует программу "продукт на полку", что позволяет ей разрабатывать, производить и зарегистрировать препараты до окончания срока патента на оригинальные лекарства, обеспечивая стабильность и доступность медикаментов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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