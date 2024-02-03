Топ-10 продуктов, которые помогут понизить давление. Их перечислила эксперт по правильному питанию

Эксперт перечислила продукты, снижающие давление

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Высокое артериальное давление повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и других серьёзных проблем со здоровьем. Причины повышенного давления могут быть разными:

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высокий уровень стресса,

возрастные изменения,

вредные привычки

и некачественное питание.

Изменение рациона может значительно улучшить состояние здоровья. Существуют продукты, которые могут помочь снизить давление: они должны содержать

большое количество клетчатки растительного типа,

магний,

калий

и кальций,

а также витамины

и минералы.

Эти вещества помогут уменьшить количество холестерина, расширить кровеносные сосуды и укрепить их.

О том, какие продукты входят в этот список, Pravda.Ru рассказала бренд-шеф сети пансионатов "Тёплые беседы" Тамара Мосева.

Топ-10 продуктов, которые помогут понизить давление

Цитрусовые — витамин C защищает капилляры и артерии, а флавоноиды способствуют разжижению крови.

— витамин C защищает капилляры и артерии, а флавоноиды способствуют разжижению крови. Зелёный чай рекомендуется к употреблению, особенно людям старше 40 лет. Он содержит флавоноиды и танины, которые защищают от разрушения сосуды и увеличивают скорость движения крови.

рекомендуется к употреблению, особенно людям старше 40 лет. Он содержит флавоноиды и танины, которые защищают от разрушения сосуды и увеличивают скорость движения крови. Свежие овощи — источник многих полезных веществ, которые уменьшают количество холестерина.

— источник многих полезных веществ, которые уменьшают количество холестерина. Бананы помогают снизить давление благодаря содержанию огромного количества магния и калия.

помогают снизить давление благодаря содержанию огромного количества магния и калия. Орехи и семена богаты полиненасыщенными жирными кислотами, которые способствуют укреплению сердца и сосудов.

богаты полиненасыщенными жирными кислотами, которые способствуют укреплению сердца и сосудов. Шпинат — источник калия и магния, расширяет и защищает кровеносные сосуды.

— источник калия и магния, расширяет и защищает кровеносные сосуды. Свёкла содержит аскорбиновую кислоту и является антиоксидантом, защищает сосуды и предотвращает их разрушение.

содержит аскорбиновую кислоту и является антиоксидантом, защищает сосуды и предотвращает их разрушение. Свежие ягоды — например, клубника, черника — являются антиоксидантами и содержат флавоноиды, которые защищают сосуды.

— например, клубника, черника — являются антиоксидантами и содержат флавоноиды, которые защищают сосуды. Курага содержит калий, который помогает организму избавиться от натрия — именно он провоцирует повышение давления.

содержит калий, который помогает организму избавиться от натрия — именно он провоцирует повышение давления. Рыба богата ненасыщенными жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, которые защищают от развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Употребление перечисленных продуктов и отказ от слишком солёной и жирной пищи помогут улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и предотвратить риск развития серьёзных заболеваний.

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