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Топ-10 продуктов, которые помогут понизить давление. Их перечислила эксперт по правильному питанию

Эксперт перечислила продукты, снижающие давление

2:22
Здоровье » Здоровье и профилактика

Высокое артериальное давление повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и других серьёзных проблем со здоровьем. Причины повышенного давления могут быть разными:

Эксперт перечислила продукты, снижающие давление
Фото: commons.wikimedia.org by Gila Brand at en.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic
  • высокий уровень стресса,
  • возрастные изменения,
  • вредные привычки
  • и некачественное питание.

Изменение рациона может значительно улучшить состояние здоровья. Существуют продукты, которые могут помочь снизить давление: они должны содержать

  • большое количество клетчатки растительного типа,
  • магний,
  • калий
  • и кальций,
  • а также витамины
  • и минералы.

Эти вещества помогут уменьшить количество холестерина, расширить кровеносные сосуды и укрепить их.

О том, какие продукты входят в этот список, Pravda.Ru рассказала бренд-шеф сети пансионатов "Тёплые беседы" Тамара Мосева.

Топ-10 продуктов, которые помогут понизить давление

  • Цитрусовые — витамин C защищает капилляры и артерии, а флавоноиды способствуют разжижению крови.
  • Зелёный чай рекомендуется к употреблению, особенно людям старше 40 лет. Он содержит флавоноиды и танины, которые защищают от разрушения сосуды и увеличивают скорость движения крови.
  • Свежие овощи — источник многих полезных веществ, которые уменьшают количество холестерина.
  • Бананы помогают снизить давление благодаря содержанию огромного количества магния и калия.
  • Орехи и семена богаты полиненасыщенными жирными кислотами, которые способствуют укреплению сердца и сосудов.
  • Шпинат — источник калия и магния, расширяет и защищает кровеносные сосуды.
  • Свёкла содержит аскорбиновую кислоту и является антиоксидантом, защищает сосуды и предотвращает их разрушение.
  • Свежие ягоды — например, клубника, черника — являются антиоксидантами и содержат флавоноиды, которые защищают сосуды.
  • Курага содержит калий, который помогает организму избавиться от натрия — именно он провоцирует повышение давления.
  • Рыба богата ненасыщенными жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, которые защищают от развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Употребление перечисленных продуктов и отказ от слишком солёной и жирной пищи помогут улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и предотвратить риск развития серьёзных заболеваний.

Высокое давление: что делать?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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