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Названо точно количество воды, которое избавляет от риска тромбоза

Диетолог Денисова рассказала, что 1,5-2 литра воды в день избавят от риска тромбоза

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Здоровье

Врач-диетолог Наталья Денисова предоставила несколько рекомендаций относительно уменьшения риска сгущения крови и образования тромбов.

Диетолог Денисова рассказала, что 1,5-2 литра воды в день избавят от риска тромбоза
Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Специалист отметила, что плотность крови может свидетельствовать об обезвоживании организма. Решить эту проблему можно, употребляя примерно один-два литра жидкости ежедневно.

"При этом кофе и алкоголь не учитываются, так как они, наоборот, способствуют выведению жидкости из организма. Высокий уровень потребления кофеина является одним из факторов риска сгущения крови и тромбообразования", — подчеркнула Денисова.

Диетолог добавила, что любителям кофе стоит увеличивать ежедневный объем потребляемой жидкости.

Также, по ее мнению, избыточное потребление пищи может привести к образованию тромбов в организме.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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