Названо точно количество воды, которое избавляет от риска тромбоза

Диетолог Денисова рассказала, что 1,5-2 литра воды в день избавят от риска тромбоза

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Наталья Денисова предоставила несколько рекомендаций относительно уменьшения риска сгущения крови и образования тромбов.

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Специалист отметила, что плотность крови может свидетельствовать об обезвоживании организма. Решить эту проблему можно, употребляя примерно один-два литра жидкости ежедневно.

"При этом кофе и алкоголь не учитываются, так как они, наоборот, способствуют выведению жидкости из организма. Высокий уровень потребления кофеина является одним из факторов риска сгущения крови и тромбообразования", — подчеркнула Денисова.

Диетолог добавила, что любителям кофе стоит увеличивать ежедневный объем потребляемой жидкости.

Также, по ее мнению, избыточное потребление пищи может привести к образованию тромбов в организме.