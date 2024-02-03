Названо точно количество воды, которое избавляет от риска тромбоза

Врач-диетолог Наталья Денисова предоставила несколько рекомендаций относительно уменьшения риска сгущения крови и образования тромбов.
Специалист отметила, что плотность крови может свидетельствовать об обезвоживании организма. Решить эту проблему можно, употребляя примерно один-два литра жидкости ежедневно.
"При этом кофе и алкоголь не учитываются, так как они, наоборот, способствуют выведению жидкости из организма. Высокий уровень потребления кофеина является одним из факторов риска сгущения крови и тромбообразования", — подчеркнула Денисова.
Диетолог добавила, что любителям кофе стоит увеличивать ежедневный объем потребляемой жидкости.
Также, по ее мнению, избыточное потребление пищи может привести к образованию тромбов в организме.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.