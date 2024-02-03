Восстановить память при болезни Альцгеймера теперь можно!

Ученые США выявили методику, позволяющую восстановить память при болезни Альцгеймера

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Института Бака по изучению старения в США выявили механизм, способный восстановить память у больных болезнью Альцгеймера. Этот метод успешно протестировали на лабораторных мышах.

Фото: openverse.org by mathrock is licensed under CC BY-SA 2.0.

Большинство существующих подходов к лечению болезни Альцгеймера основаны на уменьшении уровня токсичных белков (тау и бета-амилоида), которые скапливаются в мозге по мере развития заболевания. Авторы нового исследования предложили альтернативный метод терапии, направленный на восстановление ущерба, причиненного деменцией. Основное внимание ученых было сосредоточено на белке KIBRA, присутствующем в головном мозге и почках. В мозге этот белок в основном локализуется в синапсах — точках соединения между нейронами. Предыдущие исследования показали, что KIBRA необходим для формирования воспоминаний.

В новом исследовании ученые впервые измерили уровни KIBRA в спинномозговой жидкости людей. Они обнаружили, что при болезни Альцгеймера происходит снижение уровня этого белка в мозге. Кроме того, они выявили связь между повышением уровня KIBRA в спинномозговой жидкости и ростом уровня токсичного белка тау.

Исследователи создали укороченную функциональную версию белка KIBRA и внесли ее в организм мышей, имитирующих болезнь Альцгеймера у человека. Наблюдения показали, что белок обратил процесс ухудшения памяти, связанного с этим видом деменции. Таким образом, KIBRA восстанавливал механизмы, способствующие устойчивости синапсов.

Ученые подчеркнули, что белок не снижает уровни токсичных белков, но способен восстанавливать утраченные функции памяти, что является крайне важным для пациентов.