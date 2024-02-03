Самая вредная поза для сна: ответ врача

Терапевт Аксенова назвала сон на животе самой вредной позой

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы заснуть, многие предпочитают принять удобную и привычную позу. Однако часто эта поза оказывается неестественной и может принести вред организму при длительном пребывании в ней. Врач-терапевт Галина Аксенова поделилась рекомендациями о том, как избежать потенциальных проблем.

Фото: openverse "Sleeping on the train" by MShades is licensed under CC BY 2.0.

Специалист отметила, что самая вредная поза для сна — лежа на животе. Эта поза не соответствует физиологии человека, так как поворот головы вправо или влево может вызвать проблемы с кровотоком в сосудах, питающих головной мозг. Это может привести к отекам по утрам и повышению внутриглазного давления, что в свою очередь вызывает головные боли и перенапряжение глаз.

Боль в голове может возникнуть не только из-за нарушенного кровотока в головном мозге, но также из-за недостатка кислорода. Когда человек спит на животе, мышцы шеи и поясницы находятся в напряжении, что приводит к накоплению молочной кислоты и болевым ощущениям, которые сохраняются до изменения положения тела.

Для избежания здоровенных проблем, связанных с неправильной позой для сна, врач рекомендует сначала устроиться удобно, создавая психологический комфорт, а затем лечь полубоком, при этом обнимая подушку. Также возможны варианты с положением на спине, а также на правом или левом боку, которые считаются наиболее физиологичными.

Если человеку трудно заснуть в других позах и он предпочитает лежать на животе, то ему рекомендуется положить подушку между ног или рядом с руками, что может частично улучшить положение тела во время сна.