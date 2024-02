Болезнь Альцгеймера оказалась заразной!

Исследования показывают, что существует возможность передачи болезни Альцгеймера от человека к человеку, однако это явление крайне редкое и зависит от особых условий.

Фото: openverse "Grandfather" by ☺ Lee J Haywood is licensed under CC BY-SA 2.0.