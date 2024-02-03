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Болезнь Альцгеймера оказалась заразной!

Ученые заявили, что болезнь Альцгеймера может переходить от человека к человеку

Здоровье

Исследования показывают, что существует возможность передачи болезни Альцгеймера от человека к человеку, однако это явление крайне редкое и зависит от особых условий.

Ученые заявили, что болезнь Альцгеймера может переходить от человека к человеку
Фото: openverse "Grandfather" by ☺ Lee J Haywood is licensed under CC BY-SA 2.0.

Например, было выявлено, что ранние стадии болезни Альцгеймера проявлялись у тех людей, которые получали гормон роста человека из гипофиза умерших доноров. По всей видимости, эти гормоны были заражены патологическими белками, которые впоследствии оказали воздействие на мозг.

Ученые подчеркивают, что передача болезни Альцгеймера не происходит аналогично вирусной или бактериальной инфекции, а возможна только в случаях случайной передачи человеческой ткани (или ее экстрактов) от больного донора.

Это открытие способствовало более глубокому пониманию природы болезни. Ученые пришли к выводу, что болезнь Альцгеймера имеет схожие черты с прионными заболеваниями, которые развиваются из-за инфекционных белков с неправильной структурой, размножающихся в головном мозге. Эти заболевания возникают спонтанно, но могут начаться из-за генетических мутаций или передаваться через инфицированный мозг или нервную ткань.

В период с 1959 по 1985 годы в Великобритании 1848 пациентов получали гормон роста человека от умерших доноров, и у некоторых из них впоследствии обнаружили наличие белка, известного как бета-амилоид, в мозге, что является характерным признаком болезни Альцгеймера.

Последние анализы данных о восьми пациентах, обследованных в период с 2017 по 2022 годы, показали, что у пятерых из них были симптомы деменции, соответствующие клиническим критериям болезни Альцгеймера, начавшиеся до 40 лет, при отсутствии генетической предрасположенности к заболеванию.

Авторы исследования отмечают, что полученные результаты указывают на возможность развития болезни Альцгеймера в результате лечения гормоном гипофиза, загрязненным патологическими веществами.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Гонопольская Виктория
Специализируется на лечении шизофрении, психических расстройств при органическом поражении головного мозга, алкогольной и наркотической зависимости и т.д
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
Специалист Жерехов Алексей
Занимается диагностикой и лечением неврозов, депрессий, панических атак, пограничных психических расстройств, психосоматических болезней
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