Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вкуснейшее детское печенье без сахара придётся по вкусу детям
Главный тренер "Ленинградца" Кирьяков уверен, что ФИФА и УЕФА симпатизируют России
Названы шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке
Эти сорта картофеля не привлекают колорадского жука
Ученые рассказали, как уменьшить риск преждевременной смерти
Названы электроприборы, затратные по вине пользователей
Эксперты рассказали, когда и как мыть двигатель авто
Эта горчица идеально сочетается с маринадами для мяса или соусами для салатов
Врачи рассказали, что стресс меняет наш характер
Как самостоятельно справиться с лишним весом: не получится

Диетолог Соломатина призвала обращаться к врачам, чтобы избавиться от лишнего веса

1:59
Здоровье

Всё чаще в России пациентам с избыточным весом становятся назначать бариатрические операции. Только в течение 2023 года проведено 8955 таких хирургических вмешательств, что на 172% превышает показатели трех лет назад. Возможно ли справиться с ожирением менее радикальными методами, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог Соломатина призвала обращаться к врачам, чтобы избавиться от лишнего веса
Фото: openverse "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.

По мнению эксперта, накопление жирового запаса в прошлом играло ключевую роль в выживании в период ограниченного доступа к пище. Потребление жирной и углеводной пищи стимулировалось выделением гормонов удовольствия, закладывая такие предпочтения на генетическом уровне.

В современном мире мозг подвергается обману из-за добавок во многие продукты, создавая иллюзию потребления качественной и свежей пищи, насыщенной белком. Этот обман заставляет нас стремиться к вредной пище, так как мозг продолжает искать удовольствие. Накопление жировых отложений также связано с хроническим стрессом.

"Мозг у людей с ожирением перестает воспринимать сигналы лептина, гормона насыщения, что влечет за собой нарушение работы всей системы организма. Человек теряет чувство насыщения при приеме пищи", — подчеркнула Соломатина.

Для избавления от избыточного веса требуется значительное усилие, отметила диетолог. Тем не менее, большинство людей не готовы предпринимать такие усилия.

"Людям с ожирением часто предлагают разнообразные диеты, которые только усиливают стресс и дефицит витаминов и минералов. Это может привести к усилению накопления жира и замедлению обмена веществ", — предостерегла Соломатина.

Чтобы не нанести вред своему здоровью, врач рекомендует проходить обследования и обращаться к эндокринологу, гастроэнтерологу, кардиологу и диетологу. Такие специалисты помогут разработать комплекс мер, способствующих избавлению от лишнего веса.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Гудилова Юлия
Использует все современные виды диагностики, лечения и профилактики гастритов, язвенной болезни, функциональных диспепсий, поражений пищевода при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и других гастроэнтерологических заболеваний.
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Популярное
Не отравляйте свой сад и огород: ни в коем случае не бросайте в компост эти отходы жизнедеятельности

Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.

Эффективное использование компостной ямы: советы для дачников
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Не овсяная, не рисовая, не манная: попробуйте эту сытную кашу — удивит вкусом
Как избежать поломки ремня ГРМ: 5 основных ошибок водителей, о которых молчат производители автомобилей
Европа не в состоянии подготовить армию Украины к новому контрнаступлению Дмитрий Плотников ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной Анжела Якубовская
Кусты клубники будут утопать в больших и тяжелых ягодах: 4 совета, как этого добиться
Любите пюре? Тогда посадите эти сорта картофеля
3 полезных растения, которые разрастаются как сорняки и причиняют головную боль дачникам
3 полезных растения, которые разрастаются как сорняки и причиняют головную боль дачникам
Последние материалы
Эксперты рассказали, когда и как мыть двигатель авто
Эта горчица идеально сочетается с маринадами для мяса или соусами для салатов
Врачи рассказали, что стресс меняет наш характер
Как помочь растениям выйти из "зимней спячки"
Эксперты рассказали, как быстро продать автомобиль
Ученые ответили на вопрос, за какое время у человека формируется привычка
Офтальмолог Хокс рассказала, что зрение во время перелетов можно сохранить с помощью капель
Элитные дома резко подорожали в Подмосковье
Приготовить овощи для салатов можно и без варки их в кастрюле
5 полезных привычек для того, чтобы сохранять спокойствие и хорошо выглядеть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников