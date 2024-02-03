Как самостоятельно справиться с лишним весом: не получится

Диетолог Соломатина призвала обращаться к врачам, чтобы избавиться от лишнего веса

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Всё чаще в России пациентам с избыточным весом становятся назначать бариатрические операции. Только в течение 2023 года проведено 8955 таких хирургических вмешательств, что на 172% превышает показатели трех лет назад. Возможно ли справиться с ожирением менее радикальными методами, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Фото: openverse "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.

По мнению эксперта, накопление жирового запаса в прошлом играло ключевую роль в выживании в период ограниченного доступа к пище. Потребление жирной и углеводной пищи стимулировалось выделением гормонов удовольствия, закладывая такие предпочтения на генетическом уровне.

В современном мире мозг подвергается обману из-за добавок во многие продукты, создавая иллюзию потребления качественной и свежей пищи, насыщенной белком. Этот обман заставляет нас стремиться к вредной пище, так как мозг продолжает искать удовольствие. Накопление жировых отложений также связано с хроническим стрессом.

"Мозг у людей с ожирением перестает воспринимать сигналы лептина, гормона насыщения, что влечет за собой нарушение работы всей системы организма. Человек теряет чувство насыщения при приеме пищи", — подчеркнула Соломатина.

Для избавления от избыточного веса требуется значительное усилие, отметила диетолог. Тем не менее, большинство людей не готовы предпринимать такие усилия.

"Людям с ожирением часто предлагают разнообразные диеты, которые только усиливают стресс и дефицит витаминов и минералов. Это может привести к усилению накопления жира и замедлению обмена веществ", — предостерегла Соломатина.

Чтобы не нанести вред своему здоровью, врач рекомендует проходить обследования и обращаться к эндокринологу, гастроэнтерологу, кардиологу и диетологу. Такие специалисты помогут разработать комплекс мер, способствующих избавлению от лишнего веса.