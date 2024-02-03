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Как стресс меняет наш характер?

Врачи рассказали, что стресс меняет наш характер

1:38
Здоровье

Многие люди считают, что нервные клетки не поддаются восстановлению. Врачи, однако, утверждают, что это не так, и объясняют, как стресс влияет на организм.

Врачи рассказали, что стресс меняет наш характер
Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

Невролог Александр Щелухин подчеркнул, что нервные клетки обладают способностью к восстановлению, но скорость этого процесса зависит от их типа. Простые нервные клетки, например, имеют единственный отросток, и если они повреждаются, восстановление происходит быстро. С другой стороны, сложные нейроны, участвующие в высшей когнитивной деятельности, требуют значительного времени и энергии для восстановления.

Этот фактор объясняет, почему люди требуют продолжительного времени для восстановления после инсульта, так как повреждение воздействует на сложные нейроны. Нейрохирург Маниш Шарма добавил, что даже при необратимых повреждениях клеток центральной нервной системы она может реорганизоваться, позволяя неповрежденным областям мозга принимать на себя функции поврежденных участков.

Врач Щелухин подчеркнул также, что стресс негативно влияет на организм человека. В период тревоги выделяются гормоны стресса, такие как кортизол и адреналин, что приводит к ускоренной работе сердца и повышению пульса. Длительное нахождение в состоянии стресса может разрушить иммунную систему и вызвать нарушения в работе ЖКТ.

Невролог Александр Ткаченко дополнил, что стресс оказывает существенное воздействие на характер человека, делая его раздражительным и импульсивным. Даже спокойный человек под воздействием тревоги может проявить агрессию и принять поспешные решения.

Автор Илья Панфёров
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