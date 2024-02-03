Анонсировано "приворотное зелье", которое скоро появится в аптеках!

Врач Мачин анонсировала средство, которое сможет заставлять влюблять людей в себя

Через несколько лет в аптеках появится возможность приобрести специальное средство, способное вызвать чувство влюбленности, сообщила врач Анна Мачин. По ее словам, ученые уже занимаются разработкой препаратов, имитирующих эффект влюбленности. Одним из возможных направлений являются психотропные вещества, способные разжигать романтические чувства.

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Кроме того, такие препараты могут включать в себя гормон счастья окситоцин. Для тех, кто испытывает несчастье в любви, также будет предложен вариант с антидепрессантами.

Однако Мачин отмечает, что создание афродизиаков вызывает множество этических вопросов. Несмотря на это, она считает, что появление подобных средств в продаже уже близко.

"Мы обладаем достаточными знаниями о нейрохимии любви, чтобы предложить некоторые методы улучшения способности находить любовь или повышения вероятности сохранения отношений, когда сталкиваешься с риском их охлаждения", — подчеркнула эксперт.

Согласно ее прогнозам, любовные препараты могут появиться в продаже уже через три-пять лет. Люди смогут впрыскивать себе в нос окситоцин перед выходом на улицу в субботний вечер, а также усиливать эффект, выпивая бокал просекко.