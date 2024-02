Анонсировано "приворотное зелье", которое скоро появится в аптеках!

Через несколько лет в аптеках появится возможность приобрести специальное средство, способное вызвать чувство влюбленности, сообщила врач Анна Мачин. По ее словам, ученые уже занимаются разработкой препаратов, имитирующих эффект влюбленности. Одним из возможных направлений являются психотропные вещества, способные разжигать романтические чувства.

