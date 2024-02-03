Самая опасная часть картофеля

Гастроэнтеролог Лопатин заявил, что картофель в период цветения несет опасность при употреблении

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Немногие осведомлены о том, что безобидный картофель, популярный у всех, может представлять собой серьезную угрозу для здоровья, особенно в период цветения.

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В этот период на растении формируются удлиненные плоды, содержащие большое количество токсичного соланина, как сообщает гастроэнтеролог Сергей Лопатин. Он подчеркнул, что при отравлении первыми страдают органы пищеварительной системы. С поступлением соланина в организм он нарушает функционирование сердца, почек и центральной нервной системы, добавил доктор.

Специалист отметил, что смертельной дозой считается примерно 40 миллиграммов соланина для человека, подчеркивая, что в некоторых случаях отравление этим веществом может привести к летальному исходу.