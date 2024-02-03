Самая опасная часть картофеля

Немногие осведомлены о том, что безобидный картофель, популярный у всех, может представлять собой серьезную угрозу для здоровья, особенно в период цветения.
В этот период на растении формируются удлиненные плоды, содержащие большое количество токсичного соланина, как сообщает гастроэнтеролог Сергей Лопатин. Он подчеркнул, что при отравлении первыми страдают органы пищеварительной системы. С поступлением соланина в организм он нарушает функционирование сердца, почек и центральной нервной системы, добавил доктор.
Специалист отметил, что смертельной дозой считается примерно 40 миллиграммов соланина для человека, подчеркивая, что в некоторых случаях отравление этим веществом может привести к летальному исходу.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.