Самая опасная часть картофеля

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Гастроэнтеролог Лопатин заявил, что картофель в период цветения несет опасность при употреблении

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Здоровье

Немногие осведомлены о том, что безобидный картофель, популярный у всех, может представлять собой серьезную угрозу для здоровья, особенно в период цветения.

Гастроэнтеролог Лопатин заявил, что картофель в период цветения несет опасность при употреблении
Фото: commons.wikimedia.org by Midori is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

В этот период на растении формируются удлиненные плоды, содержащие большое количество токсичного соланина, как сообщает гастроэнтеролог Сергей Лопатин. Он подчеркнул, что при отравлении первыми страдают органы пищеварительной системы. С поступлением соланина в организм он нарушает функционирование сердца, почек и центральной нервной системы, добавил доктор.

Специалист отметил, что смертельной дозой считается примерно 40 миллиграммов соланина для человека, подчеркивая, что в некоторых случаях отравление этим веществом может привести к летальному исходу.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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