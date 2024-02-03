Главная причина деревенской улыбки: от чего у всех желтеют зубы

Стоматолог Лосев назвал слюноотделение причиной пожелтевших зубов

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Повышенная кислотность может привести к утончению эмали зубов, что впоследствии способствует их пожелтению. Об этом сообщил стоматолог Владимир Лосев.

Фото: openverse by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0

По мнению специалиста, изменение цвета зубов может также быть вызвано проблемами со слюноотделением, которые могут привести к образованию налета и, как следствие, к пожелтению. Дополнительные факторы, влияющие на окраску зубов, включают в себя негативное воздействие курения, а также избыток красного вина, крепкого чая, кофе и соевого соуса в рационе.

Медик также подчеркнул, что деминерализация эмали может вызвать пожелтение зубов. Он пояснил, что дентин имеет желтоватый оттенок, и при истирании верхнего слоя эмали часто происходит выраженное пожелтение зубов. Лосев уточнил, что данный процесс не связан с кариесом, однако может привести к повышенной чувствительности зубов.