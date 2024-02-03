Названо худшее время для чашечки кофе

О нежелательности употребления кофе в определенные часы рассказала врач-диетолог Элла Давар. По мнению эксперта, утренний кофе натощак может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, а кофе в обеденное время может негативно сказаться на качестве ночного отдыха. Давар подчеркнула, что те, кто предпочитает кофе сразу после пробуждения, могут столкнуться с постоянным ощущением изжоги из-за повышения кислотности желудка.
Врач также не рекомендует употреблять кофе в полдень, поскольку даже небольшая чашка в это время может существенно влиять на качество ночного сна. Давар предложила вариант для тех, кто не может отказаться от кофе в полдень — предпочесть небольшую порцию холодного напитка.
Эксперт напомнила и о вреде чрезмерного потребления кофе, отметив, что без ущерба для здоровья можно употреблять не более трех чашек этого напитка.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.