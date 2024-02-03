Названо худшее время для чашечки кофе

Диетолог Давар назвала утро худшим временем для чашки кофе

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

О нежелательности употребления кофе в определенные часы рассказала врач-диетолог Элла Давар. По мнению эксперта, утренний кофе натощак может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, а кофе в обеденное время может негативно сказаться на качестве ночного отдыха. Давар подчеркнула, что те, кто предпочитает кофе сразу после пробуждения, могут столкнуться с постоянным ощущением изжоги из-за повышения кислотности желудка.

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Врач также не рекомендует употреблять кофе в полдень, поскольку даже небольшая чашка в это время может существенно влиять на качество ночного сна. Давар предложила вариант для тех, кто не может отказаться от кофе в полдень — предпочесть небольшую порцию холодного напитка.

Эксперт напомнила и о вреде чрезмерного потребления кофе, отметив, что без ущерба для здоровья можно употреблять не более трех чашек этого напитка.