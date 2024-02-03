Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
3 мифа о коррекции губ — комментарий косметолога
Выбор соседей для виноградных лоз: друзья и враги
Горькие лисички: причины и как избежать неприятных сюрпризов
Сэндвич с авокадо и яйцом: полезная замена утренним бутербродам с колбасой
Растения-изгороди: красота и функциональность
Эффективное удаление отложений в туалетном бачке: шаги и средства
Космонавты поделились особенностями гигиены на МКС
Сентаор Тэд Круз рассказал о "субсидиях Путину от Байдена": президент США "помогает Путину"
Рост стоимости грейпфрутов на 30%: причины и последствия
Названо худшее время для чашечки кофе

Диетолог Давар назвала утро худшим временем для чашки кофе

0:53
Здоровье

О нежелательности употребления кофе в определенные часы рассказала врач-диетолог Элла Давар. По мнению эксперта, утренний кофе натощак может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, а кофе в обеденное время может негативно сказаться на качестве ночного отдыха. Давар подчеркнула, что те, кто предпочитает кофе сразу после пробуждения, могут столкнуться с постоянным ощущением изжоги из-за повышения кислотности желудка.

Диетолог Давар назвала утро худшим временем для чашки кофе
Фото: pixabay. com by Pixabay user 1507844 is licensed under public domain

Врач также не рекомендует употреблять кофе в полдень, поскольку даже небольшая чашка в это время может существенно влиять на качество ночного сна. Давар предложила вариант для тех, кто не может отказаться от кофе в полдень — предпочесть небольшую порцию холодного напитка.

Эксперт напомнила и о вреде чрезмерного потребления кофе, отметив, что без ущерба для здоровья можно употреблять не более трех чашек этого напитка.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Специалист Ниязов Аслан
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
Специалист Паршина Вера
Специализируется на смотровой цистоскопии с биопсией, циркумцизии, пластике уздечки, резекции полипов уретры, удалении доброкачественных образований органов мошонки и полового члена.
Популярное
Не отравляйте свой сад и огород: ни в коем случае не бросайте в компост эти отходы жизнедеятельности

Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.

Эффективное использование компостной ямы: советы для дачников
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Кусты клубники будут утопать в больших и тяжелых ягодах: 4 совета, как этого добиться
3 полезных растения, которые разрастаются как сорняки и причиняют головную боль дачникам
Самый быстрый в мире суперкрейсер: новый мотор Су-57 обеспечит рекордный полёт без форсажа Дмитрий Плотников ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной Анжела Якубовская
Любите пюре? Тогда посадите эти сорта картофеля
Как избежать поломки ремня ГРМ: 5 основных ошибок водителей, о которых молчат производители автомобилей
Смородина даст образцовый урожай, который и не снился: подготовьте ей картофельную кожуру
Смородина даст образцовый урожай, который и не снился: подготовьте ей картофельную кожуру
Последние материалы
Онколог Жуков назвал меланому и лейкоз видами рака, которые успешно лечатся
Автоэксперты объяснили, может ли ГИБДД лишить прав за канистры с бензином в багажнике
Дефицит шоколада в России: причины и последствия
Как правильно пить воду — советуют эксперты
Французские гренки к завтраку: прекрасное начало дня
Цены на вторичку снизятся на 10%, новостройки не подешевеют
Теневыносливые растения: лучшие виды для тенистых мест
Подкормка весной для вишни: секреты успешного ухода
Самый быстрый в мире суперкрейсер: новый мотор Су-57 обеспечит рекордный полёт без форсажа
Опасность новой функции WhatsApp*: как мошенники используют демонстрацию экрана в ходе видеозвонка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников