Прогресс не стоит на месте: эти виды рака можно легко вылечить

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Онколог Жуков назвал меланому и лейкоз видами рака, которые успешно лечатся

1:12
Здоровье

Руководитель отдела междисциплинарной онкологии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава России Николай Жуков выделил типы онкологических заболеваний, которые в настоящее время успешно поддаются лечению.

Онколог Жуков назвал меланому и лейкоз видами рака, которые успешно лечатся
Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Специалист отметил, что в области медицины произошли значительные изменения за последние три десятилетия. Некоторые виды рака, ранее рассматриваемые как неизлечимые, теперь успешно поддаются лечению. К примеру, острый лимфобластный лейкоз, лимфома Ходжкина, герминогенные опухоли и рак яичников. Также Жуков выделил меланому, рак молочной железы, опухоли толстой кишки, которые могут быть успешно излечены.

Тем не менее, врачи рекомендуют внимательно отслеживать любые изменения в организме и при выявлении нехарактерных припухлостей или узлов на теле обращаться за консультацией к специалисту. Также важно не пренебрегать признаками, такими как не проходящий кашель, осиплость голоса, одышка, кровь в мокроте, моче или стуле, а также не заживающие более трех недель раны, потемнение и увеличение родинок, аномалии в работе кишечника, включая запоры и диарею.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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