Это опухоль гипофиза: неожиданный симптом назвал врач

Химиотерапевт Иванов назвал потерю способности различать слова признаком опухоли

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онколог и химиотерапевт кандидат медицинских наук Антон Иванов рассказал о неожиданном симптоме, который может свидетельствовать о возможном развитии онкологии. Обычно признаки опухоли зависят от ее местоположения и типа тканей, но Иванов выделил случаи, когда пациенты обращают внимание на тревожность, головные боли и головокружения, связанные с истощением центральной нервной системы. Интересно, что эти симптомы редко ассоциируются с возможным онкологическим заболеванием.

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Также, гормоноактивные опухоли гипофиза могут вызывать различные психические, зрительные и диэнцефальные нарушения. У некоторых пациентов отмечается снижение способности различать слова, гипотония, а также другие явления, такие как атаксия, тремор и гипестезия в области носа.

Иванов подчеркнул, что на основе этих симптомов врач может предположить локализацию опухоли в центральной нервной системе. Важно также отметить, что стресс и постоянные раздумья о болезни могут ухудшить общее состояние пациента.