Эта пагубная привычка приведет к ампутации ноги

Курение может вызвать нарушения кровоснабжения, что потенциально может привести к развитию гангрены и необходимости ампутации конечности. Эту информацию предоставил хирург Армен Авакян.
По мнению врача, курение способствует повышению уровня холестерина в крови, что, в свою очередь, может привести к развитию атеросклероза. Это заболевание мешает нормальному кровоснабжению нижних конечностей. Авакян подчеркнул, что на начальных стадиях атеросклероза человек может испытывать боль при ходьбе, но в долгосрочной перспективе курение может стать причиной гангрены.
Врач отметил, что, принимая пациентов с атеросклерозом, уже на стадии гангрены, когда требуется ампутация, в 90% случаев выявляется связь с курением. Он также рекомендовал регулярно проходить биохимический анализ крови раз в год для контроля здоровья.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.