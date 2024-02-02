Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
8 натуральных масел для ухода за телом: от жожоба до подсолнечного
Названы пять признаков того, что в бак залит плохой бензин
Трихолог — о выпадении волос, правильном уходе и плазмотерапии
Технический специалист дал советы, как подготовить автомобиль к долгому путешествию
Ученые назвали причину долговечности древних построек майя
Стрии: откуда берутся растяжки на коже и как от них избавиться
Косметолог Проскурина назвала солнцезащитный крем необходимым средством для кожи зимой
Автоэксперт перечислил способы защиты автомобиля от коррозии
Британия предложила отправить на Украину экспедиционный корпус НАТО
Эта пагубная привычка приведет к ампутации ноги

Хирург Авакян заявил, что курение приведет к гангрене и ампутации ноги

0:52
Здоровье

Курение может вызвать нарушения кровоснабжения, что потенциально может привести к развитию гангрены и необходимости ампутации конечности. Эту информацию предоставил хирург Армен Авакян.

Хирург Авакян заявил, что курение приведет к гангрене и ампутации ноги
Фото: commons.wikimedia.org by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under public domain

По мнению врача, курение способствует повышению уровня холестерина в крови, что, в свою очередь, может привести к развитию атеросклероза. Это заболевание мешает нормальному кровоснабжению нижних конечностей. Авакян подчеркнул, что на начальных стадиях атеросклероза человек может испытывать боль при ходьбе, но в долгосрочной перспективе курение может стать причиной гангрены.

Врач отметил, что, принимая пациентов с атеросклерозом, уже на стадии гангрены, когда требуется ампутация, в 90% случаев выявляется связь с курением. Он также рекомендовал регулярно проходить биохимический анализ крови раз в год для контроля здоровья.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
Популярное
Не отравляйте свой сад и огород: ни в коем случае не бросайте в компост эти отходы жизнедеятельности

Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.

Эффективное использование компостной ямы: советы для дачников
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Кусты клубники будут утопать в больших и тяжелых ягодах: 4 совета, как этого добиться
Любите пюре? Тогда посадите эти сорта картофеля
Противостояние на границе Техаса обостряется в связи с начавшимися праймериз в США Дмитрий Плотников ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной Анжела Якубовская
Как деды и бабки выращивали урожай овозей на зависть всем: есть маленькая и дешевая хитрость
Смородина даст образцовый урожай, который и не снился: подготовьте ей картофельную кожуру
3 полезных растения, которые разрастаются как сорняки и причиняют головную боль дачникам
3 полезных растения, которые разрастаются как сорняки и причиняют головную боль дачникам
Последние материалы
Хирург Авакян заявил, что курение приведет к гангрене и ампутации ноги
Трихолог — о выпадении волос, правильном уходе и плазмотерапии
Технический специалист дал советы, как подготовить автомобиль к долгому путешествию
Ученые назвали причину долговечности древних построек майя
Стрии: откуда берутся растяжки на коже и как от них избавиться
Косметолог Проскурина назвала солнцезащитный крем необходимым средством для кожи зимой
Автоэксперт перечислил способы защиты автомобиля от коррозии
Британия предложила отправить на Украину экспедиционный корпус НАТО
Ефим Шифрин рассказал о своём репрессированном на Колыму отце
Учёные провели исследование необычной формы сна морских слонов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников