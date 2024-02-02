Эта пагубная привычка приведет к ампутации ноги

Хирург Авакян заявил, что курение приведет к гангрене и ампутации ноги

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Курение может вызвать нарушения кровоснабжения, что потенциально может привести к развитию гангрены и необходимости ампутации конечности. Эту информацию предоставил хирург Армен Авакян.

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По мнению врача, курение способствует повышению уровня холестерина в крови, что, в свою очередь, может привести к развитию атеросклероза. Это заболевание мешает нормальному кровоснабжению нижних конечностей. Авакян подчеркнул, что на начальных стадиях атеросклероза человек может испытывать боль при ходьбе, но в долгосрочной перспективе курение может стать причиной гангрены.

Врач отметил, что, принимая пациентов с атеросклерозом, уже на стадии гангрены, когда требуется ампутация, в 90% случаев выявляется связь с курением. Он также рекомендовал регулярно проходить биохимический анализ крови раз в год для контроля здоровья.