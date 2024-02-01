Терапевт об отсутствии единой позиции по метеозависимости: есть те, кто вообще не реагирует

Терапевт Заславская о метеозависимости: есть люди, на которых это не действует вообще

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор, Институт космических исследований Российской академии наук, главный специалист Рина Заславская в беседе с Pravda.Ru рассказала, считается ли нормальным, когда при смене погоды, например, при наступлении оттепели у человека болит голова.

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Врач отметила, что у каждого человека существуют определённые взаимодействия именно его организма и всего его физиологических систем с внешней средой.

"Если люди, которые просто даже не реагируют. Есть такие люди. Им солнце светит, им нравится. Есть такие люди", — напомнила Заславская.

Терапевт рассказала, что есть такая теория, что влияние земной космической погоды слабо влияет на функцию человеческого организма. Но есть и противоположная точка зрения, согласно которой человек может реагировать на смену погодных условий, земной и космической погоды. Но это так называемые "метеочувствительные люди".

"У нас люди, наша человеческая популяция разнородная. Нет определённого шаблона. Единого мнения не существует. Просто есть люди, на которых это не действует вообще. Ну не действует и всё. Хоть солнце, хоть дождь — ему без разницы. А некоторые говорят, что погода изменилась, у меня суставы, у меня голова", — добавила Заславская.

Есть люди, которые реагирую на изменения погоды, а есть — которые не реагируют. Человек — сложно устроенный организм, заключила терапевт.