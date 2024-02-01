Иммунолог рассказала, как аллергику за месяц подготовиться к весне

Врач-иммунолог Наталья Морозова в разговоре с Pravda.Ru рассказала, возможно ли аллергику подготовиться к приходу весны за один месяц, который остался до наступления этого времени года.
Эксперт отметила, что сроки цветения растений в последние годы могут сдвигаться, поэтому аллергика это может застать врасплох. Чтобы этого не произошло, нужно внимательно наблюдать за окружающей природой и самостоятельно, и при помощи специальных сайтов.
"Сейчас сроки цветения могут сдвигаться. Во-первых, следить за природой. Если это Московский регион, интересоваться концентрацией пыльцы. Есть специальный сайт", — сказала Морозова.
Иммунолог добавила, что начать принимать антигистаминные препараты второго поколения нужно не когда уже всё в цвету, а за 7-10 дней до начала цветения аллергенов.
Также будет не лишним избегать контакта с аллергенами, особенно если вы знаете, на какую пыльцу или другие аллергены реагируете, избегайте контакта с ними, будь то избегание прогулок в парках или садах, закрытие окон в автомобиле или доме или ношение солнцезащитных очков и масок.
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