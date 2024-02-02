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Это средство необходимо для вашей кожи и зимой

Косметолог Проскурина назвала солнцезащитный крем необходимым средством для кожи зимой

1:36
Здоровье

Облака и тучи зимой фильтруют до 80% ультрафиолетовых лучей, которые могут представлять опасность для красоты и здоровья кожи. Снег и лед отражают до 90% УФ-излучения. В связи с этим важно применять солнцезащитный крем даже в холодное время года, подчеркнула дерматовенеролог и косметолог Мария Проскурина. Использование такого средства поможет уменьшить риск преждевременного старения кожи и развития рака, вызванного воздействием ультрафиолета.

Косметолог Проскурина назвала солнцезащитный крем необходимым средством для кожи зимой
Фото: Нейросеть Шедеврум

По словам эксперта, для жителей городов достаточно выбирать крем легкой текстуры с фактором защиты SPF15-25. Рекомендуется наносить его за 20-30 минут до выхода на улицу на открытые участки кожи.

Также подчеркивается важность применения солнцезащитного крема для тех, кто использует ретинол, проводит химические пилинги, лазерные шлифовки или фототерапию. Это средство защитит от появления пигментации после процедур.

"Солнцезащитный крем следует использовать при приеме антибиотиков или системных ретиноидов, повышающих чувствительность к свету", — подчеркнула врач.

Необходимость применения солнцезащитного крема также актуальна для поездок в горы. По мнению дерматовенеролога, с увеличением высоты над уровнем моря на каждые 300 метров интенсивность УФ-излучения увеличивается несколько раз.

"Поэтому для горных походов рекомендуются водостойкие солнцезащитные кремы с SPF-50. Крем следует обновлять каждые два-три часа", — заключила Мария Проскурина.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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