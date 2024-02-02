Главный миф о женском раке

Врачи развеяли миф, что можно заработать рак от ношения бюстгальтера

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Елена Малышева и онколог-маммолог Надежда Рожкова в программе "Жить здорово!" на Первом канале разоблачили миф о раке молочных желез, который является наиболее распространенным среди онкологических заболеваний.

Фото: unsplash.com by Ryan Moreno ryanmoreno is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эксперты опровергли распространенное заблуждение о том, что использование бюстгальтера может спровоцировать развитие рака молочной железы.

"Относительно бюстгальтера стоит сказать, что даже среди медиков существовало мнение о его вредности, но на практике это оказалось неверным", — подчеркнула Малышева.

Врачи подчеркнули, что основной фактор риска для заболевания молочной железы — это ожирение.

"Железистая ткань постепенно заменяется жировой, что увеличивает вероятность развития рака", — пояснила Малышева.

Рожкова добавила, что курение и генетика также увеличивают риски рака груди.

"Особенно важно для женщин с наследственным отягощением раком, будь то у матери, тети, сестры или бабушки, пройти анализ крови на ДНК-исследование", — подытожила онколог.