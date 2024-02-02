Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
9-летнюю дочь Самойловой атаковалии хейтеры после выступления девочки на шоу талантов
Российские работодатели заинтересованы в иностранных сотрудниках из-за недостатка квалифицированного труда
Прокурора по делу Трампа заподозрили в попытке растраты
Простые конфеты из двух ингредиентов вкуснее магазинных
Кинолог Голубев дал советы по правильной дрессировке собаки
Эксперты рассказали, как часто нужно менять автомобильные шины
Олимпийская чемпионка Степанова раскритиковала посещаемость тюменского стадиона 
Фигурист Энберт считает, что в мужском фигурном катании смена поколений происходит потихоньку
Деми Мур дала совет семьям, в которых есть люди с деменцией
Главный миф о женском раке

Врачи развеяли миф, что можно заработать рак от ношения бюстгальтера

1:04
Здоровье

Терапевт Елена Малышева и онколог-маммолог Надежда Рожкова в программе "Жить здорово!" на Первом канале разоблачили миф о раке молочных желез, который является наиболее распространенным среди онкологических заболеваний.

Врачи развеяли миф, что можно заработать рак от ношения бюстгальтера
Фото: unsplash.com by Ryan Moreno ryanmoreno is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эксперты опровергли распространенное заблуждение о том, что использование бюстгальтера может спровоцировать развитие рака молочной железы.

"Относительно бюстгальтера стоит сказать, что даже среди медиков существовало мнение о его вредности, но на практике это оказалось неверным", — подчеркнула Малышева.

Врачи подчеркнули, что основной фактор риска для заболевания молочной железы — это ожирение.

"Железистая ткань постепенно заменяется жировой, что увеличивает вероятность развития рака", — пояснила Малышева.

Рожкова добавила, что курение и генетика также увеличивают риски рака груди.

"Особенно важно для женщин с наследственным отягощением раком, будь то у матери, тети, сестры или бабушки, пройти анализ крови на ДНК-исследование", — подытожила онколог.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Популярное
Не отравляйте свой сад и огород: ни в коем случае не бросайте в компост эти отходы жизнедеятельности

Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.

Эффективное использование компостной ямы: советы для дачников
Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду
Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду
Авокадо: шесть распространённых мифов, о которых стоит забыть
Сырость в погребе или подвале: несколько способов избавиться от нее надолго
Противостояние на границе Техаса обостряется в связи с начавшимися праймериз в США Дмитрий Плотников ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной Анжела Якубовская
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Бардак на столе как знак гения: ученые из Нидерландов раскрывают необычные признаки высокого интеллекта
В Германии забеспокоились из-за зависимости от поставок редких металлов из России
В Германии забеспокоились из-за зависимости от поставок редких металлов из России
Последние материалы
Деми Мур дала совет семьям, в которых есть люди с деменцией
Фигурист Энберт считает, что в мужском фигурном катании смена поколений происходит потихоньку
Обнаружены уникальные надписи 1912 года в томской больнице
Ученые нашли возможные причины внушительных размеров Анд
Российские войска штурмуют Авдеевку, прорвавшись на флангах
Врачи развеяли миф, что можно заработать рак от ношения бюстгальтера
Житель Бурятии угрожает взрывами в полицейских участках Петербурга
Стрельба на улице Омска: задержан стрелок, пострадавшему грозит тяжкое вредение здоровью
Как правильно мыть голову: инструкция и советы экспертов
Стилист Теплякова поделилась секретами удачной покупки зимнего пуховика
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников