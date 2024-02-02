Главный миф о женском раке

Терапевт Елена Малышева и онколог-маммолог Надежда Рожкова в программе "Жить здорово!" на Первом канале разоблачили миф о раке молочных желез, который является наиболее распространенным среди онкологических заболеваний.
Эксперты опровергли распространенное заблуждение о том, что использование бюстгальтера может спровоцировать развитие рака молочной железы.
"Относительно бюстгальтера стоит сказать, что даже среди медиков существовало мнение о его вредности, но на практике это оказалось неверным", — подчеркнула Малышева.
Врачи подчеркнули, что основной фактор риска для заболевания молочной железы — это ожирение.
"Железистая ткань постепенно заменяется жировой, что увеличивает вероятность развития рака", — пояснила Малышева.
Рожкова добавила, что курение и генетика также увеличивают риски рака груди.
"Особенно важно для женщин с наследственным отягощением раком, будь то у матери, тети, сестры или бабушки, пройти анализ крови на ДНК-исследование", — подытожила онколог.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.