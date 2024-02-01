Онколог заявил, что ожирение может быть причиной рака

Онколог Антон Иванов: ожирение повышает риск развития рака груди

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лишний вес значительно повышает риск развития рака груди после менопаузы, предупредил химиотерапевт Антон Иванов в интервью для издания "Лента.ру".

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

"У пациентов с избыточной жировой тканью меняется выделение биологически активных веществ и цитокинов, а также повышается содержание в крови фактора некроза разных видов молекул", — пояснил эксперт.

Причин, по которым ожирение провоцирует рак, несколько. Жир — не просто пассивный склад энергии, жировая ткань принимает активное участие в обмене веществ. Чем выше доля жира в организме, тем больше гормона лептина, и тем активнее растет опухоль. Кроме того, у полных дам повышен уровень эстрогена в крови, а именно этот гормон оказывает влияние на рост опухолей груди и матки.

По данным ВОЗ, ожирение является фактором риска развития следующих видов онкологии: колоректальный рак, рак молочной железы, рак почек, рак поджелудочной железы, рак тела матки, рак желчного пузыря и рак пищевода (аденокарцинома).

До этого Иванов рассказал изданию "Газета.Ru” о том, что опухоли центральной нервной системы могут вызывать головные боли и головокружения, а также тревожность и другие психические нарушения. Он отметил, что симптомы могут быть локальными и зависеть от повреждения конкретного отдела головного или спинного мозга. Во многих случаях люди с раком головного мозга испытывают головные боли в сочетании с нарушениями зрения.