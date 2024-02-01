Что такое аллергия на холод, объяснила врач-иммунолог

Аллерголог-иммунолог "Клиники Фомина" Ксения Рябова рассказала, как организм человека реагирует на низкие температуры.
Рябова объяснила, что холод провоцирует у человека ряд состояний. Покрасения, высыпания на коже, по словам эксперта, чувствительные к низким температурам люди называют "аллергией на холод".
Она посоветовала увлажнять кожу специальными колд-кремами, носить перчатки.
Ранее доктор Александр Мясников сообщил о распространении нового штамма омикрона.
Эксперт объяснила, что другими распрстранёнными реакциями на холод являются заложенность дыхательных путей и течь из носа.
"Само по себе это не является ни аллергией, ни патологией. Это чрезмерная реакция слизистых на провоцирующий фактор, в данном случае — на низкую температуру", — цитирует слова иммунолога "Вечерняя Москва".
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