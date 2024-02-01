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Что такое аллергия на холод, объяснила врач-иммунолог

Иммунолог Рябова назвала течь из носа реакцией слизистых оболочек на холод

0:53
Здоровье

Аллерголог-иммунолог "Клиники Фомина" Ксения Рябова рассказала, как организм человека реагирует на низкие температуры.

Иммунолог Рябова назвала течь из носа реакцией слизистых оболочек на холод
Фото: Unsplash by Genessa Panainte is licensed under public domain

Рябова объяснила, что холод провоцирует у человека ряд состояний. Покрасения, высыпания на коже, по словам эксперта, чувствительные к низким температурам люди называют "аллергией на холод".

Она посоветовала увлажнять кожу специальными колд-кремами, носить перчатки.

Ранее доктор Александр Мясников сообщил о распространении нового штамма омикрона.

Эксперт объяснила, что другими распрстранёнными реакциями на холод являются заложенность дыхательных путей и течь из носа.

"Само по себе это не является ни аллергией, ни патологией. Это чрезмерная реакция слизистых на провоцирующий фактор, в данном случае — на низкую температуру", — цитирует слова иммунолога "Вечерняя Москва".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Врач - аллерголог-иммунолог
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Проводит диагностику и лечение экземы, розацеа, себорея, микозов, лишая, псориаза, дерматита, акне (угрей) и других дерматологических заболеваний кожи.
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