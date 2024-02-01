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Врач Абакумов рассказал, как сбалансировать диету и сохранить здоровье сердца

2:00
Здоровье

Холестерин существует в клетках человека и всех животных, растворяется в жирах и органических веществах, но не растворяется в воде. Врач доказательной медицины Олег Абакумов поделился особенностями воздействия повышенного уровня холестерина на здоровье человека.

Врач Абакумов рассказал, как сбалансировать диету и сохранить здоровье сердца
Фото: Оpenverse by pointnshoot is licensed under "Cheese Lover's Burger at Barney's Gourmet Hamburgers" by pointnshoot is licensed under CC BY 2.0.

"Двадцать процентов холестерина поступают в организм из пищи, такой как мясо, птица, рыба, морепродукты, икра, яйца и молоко. Остальные восемьдесят процентов синтезируются печенью и кишечником из жиров, аминокислот и глюкозы," — поясняет доктор.

Существует несколько проблем, связанных с избыточным холестерином, такие как дислипидемия, гиперхолестеринемия и гипертриглицеридемия. Повышенный уровень холестерина может возникнуть из-за возраста, стресса, сахарного диабета, курения, наследственных факторов и потребления жирной пищи. Это может привести к образованию бляшек в сосудах, вызывая ишемическую болезнь сердца, стенокардию, инфаркт миокарда, инсульт и другие осложнения.

"При избытке холестерина глаза могут приобрести желтоватый оттенок, появляться отложения холестерина, и радужка может изменить цвет. Важно обратить внимание на эти признаки," — добавляет доктор.

Доктор подчеркивает, что диета играет ключевую роль в управлении холестерином. Избегание жирного мяса, молочных продуктов, булочек и сладкого, а также прекращение курения, контроль веса и регулярная физическая активность способствуют снижению уровня холестерина.

Продукты, богатые омега-3 (рыба и белок), также рекомендуются.

Для лечения часто применяют секвестранты рациона питания и статины, которые тормозят синтез холестерина в печени. Однако доктор подчеркивает, что статины назначаются в основном высокорисковым пациентам, и изменение образа жизни и применение других препаратов могут быть достаточными для большинства, сообщает "Вести Подмосковья".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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