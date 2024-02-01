Вредный диетический продукт: врач Продеус заявил, что обезжиренный творог повышает риск развития диабета

Врач Продеус: обезжиренный творог повышает риск развития диабета

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире передачи "Жить здорово!" заявил, что употребление обезжиренного творога повышает риск развития диабета второго типа, передаёт "Лента.ру".

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Он пояснил, что в этом продукте содержится больше углеводов и меньше жиров, что в свою очередь ведет к увеличению уровня сахара в крови. Поэтому, по словам эксперта, жирный творог полезнее обезжиренного.

Диабет типа 2 является хроническим заболеванием, которое характеризуется повышенным уровнем сахара (глюкозы) в крови. Это состояние может иметь серьезные последствия и оказывать отрицательное воздействие на здоровье и качество жизни. Недуг является одним из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и инсульт. Высокий уровень сахара в крови может повреждать стенки артерий и усиливать процесс образования атеросклеротических бляшек, что ведет к узкому просвету и нарушенному кровоснабжению органов и тканей. Для профилактики недуга нужно придерживаться здорового образа жизни, правильного питания, физической активности.