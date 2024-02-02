Почему нам снятся кошмары?

Сомнолог Бузунов призвал воспринимать кошмары как "элемент адаптации"

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди сталкиваются с трудностями во время сна, и одной из причин таких проблем являются неприятные сновидения. По словам врача-сомнолога Романа Бузунова, кошмары оказывают влияние на качество ночного отдыха. Врач подчеркнул, что сновидения представляют собой процесс переработки информации, накопленной мозгом. Во время ночного отдыха формируется долговременная память, настраиваются механизмы адаптации к окружающей среде, и идет поиск решений для дальнейших действий.

Фото: openverse "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.

"В кошмарах мозг переживает ситуацию, стремясь найти оптимальное решение: убежать, догнать или сразиться," — пояснил доктор, предложив воспринимать это явление как "элемент адаптации".

Бузунов отметил, что при наличии стрессового состояния у человека кошмары могут становиться более частыми, превращаясь в навязчивые сценарии и оказывая истощающее воздействие на нервную систему.

"Мозг сталкивается с ситуацией, не способен адаптироваться, не может определить, как поступить. Это приводит к пробуждению в ужасе, когда нет ясного решения. Эта проблема вызывает беспокойство и депрессию, являясь поводом для обращения к специалисту", — подчеркнул врач.