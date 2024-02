Почему нам снятся кошмары?

Многие люди сталкиваются с трудностями во время сна, и одной из причин таких проблем являются неприятные сновидения. По словам врача-сомнолога Романа Бузунова, кошмары оказывают влияние на качество ночного отдыха. Врач подчеркнул, что сновидения представляют собой процесс переработки информации, накопленной мозгом. Во время ночного отдыха формируется долговременная память, настраиваются механизмы адаптации к окружающей среде, и идет поиск решений для дальнейших действий.

Фото: openverse "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.