"Ночной" симптом рака кишечника

Врачи назвали кашель ночью признаком рака кишечника

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ночной кашель, становящийся более интенсивным, возможно, является предупреждением о развитии рака толстой кишки. Этот симптом указывает на распространение злокачественной опухоли к легким, что может привести к постоянной одышке и частым инфекциям дыхательных путей. В результате возможно скопление жидкости в грудной клетке, вызывая кашель с примесью крови.

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Кроме того, наличие крови в стуле также может свидетельствовать о возможном развитии онкологического процесса. Этот признак обнаруживается после посещения туалета. Пациент с раком также может испытывать общую слабость, быструю утомляемость и потерю аппетита.