Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сухие губы: причины, последствия и способы лечения
Эксперты назвали основные ошибки, которые изнашивают ремень ГРМ
Гарик Харламов признался, что расстался с актрисой Екатериной Ковальчук
В ТПП разъяснили график уборки подъездов
В Россельхознадзоре обеспокоены поставками небезопасных бананов из Эквадора
Картошка в духовке с пармезаном
Популярные хосты: рассказываем для начинающих садоводов
Yle: в допинг-пробе Валиевой был обнаружен разрешённый препарат, обладающий анаболическим эффектом
Спикер МИД Украины потребовал объяснений от немецкого телеканала ZDF из-за репортажа о Мариуполе
"Ночной" симптом рака кишечника

Врачи назвали кашель ночью признаком рака кишечника

0:40
Здоровье

Ночной кашель, становящийся более интенсивным, возможно, является предупреждением о развитии рака толстой кишки. Этот симптом указывает на распространение злокачественной опухоли к легким, что может привести к постоянной одышке и частым инфекциям дыхательных путей. В результате возможно скопление жидкости в грудной клетке, вызывая кашель с примесью крови.

Врачи назвали кашель ночью признаком рака кишечника
Фото: Openverse by Double--M is licensed under CC BY 2.0

Кроме того, наличие крови в стуле также может свидетельствовать о возможном развитии онкологического процесса. Этот признак обнаруживается после посещения туалета. Пациент с раком также может испытывать общую слабость, быструю утомляемость и потерю аппетита.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Популярное
Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду

Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.

Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду
Эффективное использование компостной ямы: советы для дачников
Не отравляйте свой сад и огород: ни в коем случае не бросайте в компост эти отходы жизнедеятельности
Авокадо: шесть распространённых мифов, о которых стоит забыть
Сырость в погребе или подвале: несколько способов избавиться от нее надолго
Противостояние на границе Техаса обостряется в связи с начавшимися праймериз в США Дмитрий Плотников ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной Анжела Якубовская
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Бардак на столе как знак гения: ученые из Нидерландов раскрывают необычные признаки высокого интеллекта
В Германии забеспокоились из-за зависимости от поставок редких металлов из России
В Германии забеспокоились из-за зависимости от поставок редких металлов из России
Последние материалы
Эксперты назвали основные ошибки, которые изнашивают ремень ГРМ
Гарик Харламов признался, что расстался с актрисой Екатериной Ковальчук
В ТПП разъяснили график уборки подъездов
Врачи назвали кашель ночью признаком рака кишечника
ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера
В Россельхознадзоре обеспокоены поставками небезопасных бананов из Эквадора
Картошка в духовке с пармезаном
Популярные хосты: рассказываем для начинающих садоводов
Yle: в допинг-пробе Валиевой был обнаружен разрешённый препарат, обладающий анаболическим эффектом
Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников