Ночной кашель, становящийся более интенсивным, возможно, является предупреждением о развитии рака толстой кишки. Этот симптом указывает на распространение злокачественной опухоли к легким, что может привести к постоянной одышке и частым инфекциям дыхательных путей. В результате возможно скопление жидкости в грудной клетке, вызывая кашель с примесью крови.
Кроме того, наличие крови в стуле также может свидетельствовать о возможном развитии онкологического процесса. Этот признак обнаруживается после посещения туалета. Пациент с раком также может испытывать общую слабость, быструю утомляемость и потерю аппетита.
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.