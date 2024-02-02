Это самая полезная ягода: заключение врачей

Черная смородина признана экспертами как наиболее ценная ягода, способствующая укреплению иммунитета и увеличению устойчивости организма к различным простудным и инфекционным заболеваниям, сообщила диетолог Елена Соломатина.
По мнению специалиста, черная смородина обладает высоким содержанием антоцианов, которые эффективно противостоят процессам старения. Витамин C и антиоксиданты, находящиеся в этой ягоде, помогают предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и проблем со зрением. Кроме того, семена черной смородины содержат полезные ненасыщенные жирные кислоты, защищающие от негативного воздействия "плохого" холестерина, который может привести к развитию атеросклероза.
Тем не менее, диетолог предупреждает, что в избыточных количествах черная смородина может быть вредной для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и повышенной желудочной секрецией.
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