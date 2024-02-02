Это самая полезная ягода: заключение врачей

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Врачи назвали черную смородину самой полезной ягодой

0:57
Здоровье

Черная смородина признана экспертами как наиболее ценная ягода, способствующая укреплению иммунитета и увеличению устойчивости организма к различным простудным и инфекционным заболеваниям, сообщила диетолог Елена Соломатина.

Врачи назвали черную смородину самой полезной ягодой
Фото: commons.wikimedia. org by Janusz Jakubowski from Warsaw, Poland is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

По мнению специалиста, черная смородина обладает высоким содержанием антоцианов, которые эффективно противостоят процессам старения. Витамин C и антиоксиданты, находящиеся в этой ягоде, помогают предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и проблем со зрением. Кроме того, семена черной смородины содержат полезные ненасыщенные жирные кислоты, защищающие от негативного воздействия "плохого" холестерина, который может привести к развитию атеросклероза.

Тем не менее, диетолог предупреждает, что в избыточных количествах черная смородина может быть вредной для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и повышенной желудочной секрецией.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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