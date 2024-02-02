Супер-средство для здоровья волос: совет парикмахера

Парикмахер Савиано заявил, что масло розмарина очень полезно для здоровья волос

0:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Парикмахер Нунцио Савиано из Нью-Йорка поделился информацией о благоприятных свойствах розмарина для здоровья волос.

Фото: unsplash.com by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По мнению специалиста, этот продукт способствует улучшению кровообращения и стимулирует активный рост волос, так как он успокаивает и увлажняет кожу головы. Масло розмарина также эффективно предотвращает выпадение волос и появление перхоти.

Эксперт рекомендует включать в уход за волосами шампуни и средства для укладки с добавлением розмарина один-два раза в неделю.