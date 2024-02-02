Супер-средство для здоровья волос: совет парикмахера

Парикмахер Нунцио Савиано из Нью-Йорка поделился информацией о благоприятных свойствах розмарина для здоровья волос.
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По мнению специалиста, этот продукт способствует улучшению кровообращения и стимулирует активный рост волос, так как он успокаивает и увлажняет кожу головы. Масло розмарина также эффективно предотвращает выпадение волос и появление перхоти.
Эксперт рекомендует включать в уход за волосами шампуни и средства для укладки с добавлением розмарина один-два раза в неделю.
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