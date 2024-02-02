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Супер-средство для здоровья волос: совет парикмахера

Парикмахер Савиано заявил, что масло розмарина очень полезно для здоровья волос

0:31
Здоровье

Парикмахер Нунцио Савиано из Нью-Йорка поделился информацией о благоприятных свойствах розмарина для здоровья волос.

Парикмахер Савиано заявил, что масло розмарина очень полезно для здоровья волос
Фото: unsplash.com by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По мнению специалиста, этот продукт способствует улучшению кровообращения и стимулирует активный рост волос, так как он успокаивает и увлажняет кожу головы. Масло розмарина также эффективно предотвращает выпадение волос и появление перхоти.

Эксперт рекомендует включать в уход за волосами шампуни и средства для укладки с добавлением розмарина один-два раза в неделю.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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