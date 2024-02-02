Это главный симптом "немого инфаркта"

Кардиолог Шугушев назвал слабость главным симптомом "немого инфаркта"

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук, кардиолог Заур Шугушев заявил, что признаками "немого инфаркта" могут быть страх перед смертью и внезапная слабость. По мнению специалиста, обычно при инфаркте человек ощущает сильную боль в груди и осознает необходимость помощи.

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Однако "немой инфаркт" может происходить практически без явных симптомов. Этот тип инфаркта чаще всего встречается у людей с сахарным диабетом второго типа, поскольку пораженные нервные окончания могут не передавать сигналы о том, что часть сердечной мышцы отмирает.

Даже если боль отсутствует, важными признаками являются внезапное чувство страха перед смертью и резкая, необъяснимая слабость. Кроме того, могут возникать неприятные ощущения в нетипичных местах, таких как челюсть, левая рука, живот или шея, отметил Шугушев.