Доктор медицинских наук, кардиолог Заур Шугушев заявил, что признаками "немого инфаркта" могут быть страх перед смертью и внезапная слабость. По мнению специалиста, обычно при инфаркте человек ощущает сильную боль в груди и осознает необходимость помощи.
Однако "немой инфаркт" может происходить практически без явных симптомов. Этот тип инфаркта чаще всего встречается у людей с сахарным диабетом второго типа, поскольку пораженные нервные окончания могут не передавать сигналы о том, что часть сердечной мышцы отмирает.
Даже если боль отсутствует, важными признаками являются внезапное чувство страха перед смертью и резкая, необъяснимая слабость. Кроме того, могут возникать неприятные ощущения в нетипичных местах, таких как челюсть, левая рука, живот или шея, отметил Шугушев.
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.