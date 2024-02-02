Этот напиток снижает давление и жесткость артерий!

Ученые Британии заявили, что какао снижает давление и жесткость артерий

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Британские ученые провели исследование, выявив, что какао способно снизить кровяное давление и уменьшить жесткость артерий только при повышенных исходных показателях.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Специалисты провели анализ соединений, присутствующих в какао, особенно флаванолов. Участники эксперимента употребляли шесть капсул с флаванолом в течение нескольких дней, в то время как контрольная группа принимала плацебо.

Учеными проводились измерения давления на предплечье и использовался прибор для оценки жесткости сосудов. Интересно, что участникам наблюдений были проведены измерения до начала приема капсул и каждые полчаса в течение девяти часов.

Результаты показали, что снижение кровяного давления и жесткости артерий происходило лишь у тех участников, у которых изначально были высокие показатели. В случае низкого начального кровяного давления никакого заметного эффекта не наблюдалось.