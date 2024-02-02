Этот напиток снижает давление и жесткость артерий!

Британские ученые провели исследование, выявив, что какао способно снизить кровяное давление и уменьшить жесткость артерий только при повышенных исходных показателях.
Специалисты провели анализ соединений, присутствующих в какао, особенно флаванолов. Участники эксперимента употребляли шесть капсул с флаванолом в течение нескольких дней, в то время как контрольная группа принимала плацебо.
Учеными проводились измерения давления на предплечье и использовался прибор для оценки жесткости сосудов. Интересно, что участникам наблюдений были проведены измерения до начала приема капсул и каждые полчаса в течение девяти часов.
Результаты показали, что снижение кровяного давления и жесткости артерий происходило лишь у тех участников, у которых изначально были высокие показатели. В случае низкого начального кровяного давления никакого заметного эффекта не наблюдалось.
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.