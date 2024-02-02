Этот массивный овощ помогает в борьбе с раком

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Гепатолог Яковлева рассказала, что баклажан препятствует развитию рака

1:18
Здоровье

Баклажаны обладают веществами, проявляющими выраженный антиоксидантный эффект, как утверждает врач-гастроэнтеролог и гепатолог Александра Яковлева.

Гепатолог Яковлева рассказала, что баклажан препятствует развитию рака
Фото: wikimedia.org by Leon Brooks is licensed under Public domain

По словам специалиста, в составе баклажанов содержится насунин — особый вид антоцианов, естественных пигментов с антиоксидантными свойствами. Врач пояснила, что именно насунин придает баклажану характерный фиолетовый цвет, и подчеркнула, что он, как и другие антоцианы, способствует поддержанию тонуса и эластичности сосудов, а также служит профилактикой атеросклероза.

Гастроэнтеролог также подчеркнула, что антоцианы защищают клетки от воздействия свободных радикалов, способны препятствовать образованию опухолей, блокируя ферменты, участвующие в процессе распространения раковых клеток.

Яковлева дополнительно отметила, что помимо насунина, баклажаны содержат значительное количество марганца, фолиевой кислоты, кальция, а также витаминов C, K, B1 и B6. Эти вещества играют важную роль в обмене веществ и способствуют поддержанию работоспособности различных систем организма. Например, соли калия, содержащиеся в баклажанах, улучшают сердечную деятельность и помогают избавиться от отеков.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
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