Этот массивный овощ помогает в борьбе с раком

Гепатолог Яковлева рассказала, что баклажан препятствует развитию рака

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Баклажаны обладают веществами, проявляющими выраженный антиоксидантный эффект, как утверждает врач-гастроэнтеролог и гепатолог Александра Яковлева.

Фото: wikimedia.org by Leon Brooks is licensed under Public domain

По словам специалиста, в составе баклажанов содержится насунин — особый вид антоцианов, естественных пигментов с антиоксидантными свойствами. Врач пояснила, что именно насунин придает баклажану характерный фиолетовый цвет, и подчеркнула, что он, как и другие антоцианы, способствует поддержанию тонуса и эластичности сосудов, а также служит профилактикой атеросклероза.

Гастроэнтеролог также подчеркнула, что антоцианы защищают клетки от воздействия свободных радикалов, способны препятствовать образованию опухолей, блокируя ферменты, участвующие в процессе распространения раковых клеток.

Яковлева дополнительно отметила, что помимо насунина, баклажаны содержат значительное количество марганца, фолиевой кислоты, кальция, а также витаминов C, K, B1 и B6. Эти вещества играют важную роль в обмене веществ и способствуют поддержанию работоспособности различных систем организма. Например, соли калия, содержащиеся в баклажанах, улучшают сердечную деятельность и помогают избавиться от отеков.