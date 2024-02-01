Гузеева кашляла так, что упала со стула и разбила лоб: врач объяснил причину

Врач Кондрахин объяснил, как сильный кашель может свалить в обморок

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На днях Лариса Гузеева пожаловалась в запрещённой в РФ соцсети о приключившейся с ней неприятности. Звезда подхватила простуду и так сильно кашляла, что свалилась в обморок.

Фото: IG Ларисы Гузеевой

"Кашляла так, что не с дуба рухнула, а со стула. И прямо на кафельный пол, разбила, естественно, себе лоб", — рассказала актриса, пока гримёр замазывал следы катастрофы на её прекрасном челе.

Неужели кашель может свалить с ног? Pravda.Ru узнала об этом у клинического фармаколога, кардиолога, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина.

Кашлевой обморок (беттолепсия) — состояние совсем не редкое, ответил он. По сути, это чрезмерно выраженная реакция на кашель.

"При такой истории с кашлем возникает момент, когда человек просто не может вдохнуть. Когда мы кашляем, мы же создаем скорость потока воздуха очень большую, для того чтобы мокрота отделилась. Так вот если человек закашливается вплоть до того, что он не успевает вдохнуть, возникает гипоксия головного мозга, человек реально может потерять сознание", — пояснил специалист.

Предотвратить такую проблему несложно.

"Прежде всего — это лечение самого кашля. Нет кашля — нет обморока", — заметил доктор.

В случае предрасположенности к таким состояниям можно принимать противокашлевые препараты.

"Если ты знаешь, что такие постоянные неприятности сопровождают организм, то, может быть, имеет смысл аккуратненько и спокойно к этому подготовиться, заранее принять лекарства, которые снимают кашель. И тогда, возможно, это всё пройдёт гораздо мягче", — посоветовал Кондрахин.

И самое главное — следите за здоровьем и не простужайтесь, заключил он.