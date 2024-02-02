Как завтрак с семьей влияет на ребенка?

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Ученые выявили, что домашний завтрак снижает вероятность появления у ребенка психосоциальных проблем

0:47
Здоровье

Группа международных ученых выявила, что семейные завтраки оказывают положительное воздействие на жизнь детей и подростков.

Ученые выявили, что домашний завтрак снижает вероятность появления у ребенка психосоциальных проблем
Фото: commons.wikimedia.org by Nickispeaki is licensed under CC BY-SA 4.0

Специалисты утверждают, что во время домашнего завтрака молодые люди могут получать важную информацию или поддержку от своих близких, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на их психосоциальном здоровье и снижает уровень тревожности.

Кроме того, выяснилось, что завтрак, приготовленный дома, часто более полезен и питателен по сравнению с завтраком вне дома. В ходе исследования ученые пришли к выводу, что потребление кофе, молока, чая, шоколада, йогурта и выпечки связано с меньшей вероятностью возникновения поведенческих проблем у детей и подростков, чем употребление яиц, сыра и ветчины.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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