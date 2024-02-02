Как завтрак с семьей влияет на ребенка?

Группа международных ученых выявила, что семейные завтраки оказывают положительное воздействие на жизнь детей и подростков.
Специалисты утверждают, что во время домашнего завтрака молодые люди могут получать важную информацию или поддержку от своих близких, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на их психосоциальном здоровье и снижает уровень тревожности.
Кроме того, выяснилось, что завтрак, приготовленный дома, часто более полезен и питателен по сравнению с завтраком вне дома. В ходе исследования ученые пришли к выводу, что потребление кофе, молока, чая, шоколада, йогурта и выпечки связано с меньшей вероятностью возникновения поведенческих проблем у детей и подростков, чем употребление яиц, сыра и ветчины.
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.