Как завтрак с семьей влияет на ребенка?

Ученые выявили, что домашний завтрак снижает вероятность появления у ребенка психосоциальных проблем

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Группа международных ученых выявила, что семейные завтраки оказывают положительное воздействие на жизнь детей и подростков.

Фото: commons.wikimedia.org by Nickispeaki is licensed under CC BY-SA 4.0

Специалисты утверждают, что во время домашнего завтрака молодые люди могут получать важную информацию или поддержку от своих близких, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на их психосоциальном здоровье и снижает уровень тревожности.

Кроме того, выяснилось, что завтрак, приготовленный дома, часто более полезен и питателен по сравнению с завтраком вне дома. В ходе исследования ученые пришли к выводу, что потребление кофе, молока, чая, шоколада, йогурта и выпечки связано с меньшей вероятностью возникновения поведенческих проблем у детей и подростков, чем употребление яиц, сыра и ветчины.