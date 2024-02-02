Пересмотрите свое отношение к сое: супер-полезный органический продукт

Регулярное употребление сои способствует укреплению костей и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сообщают американские врачи-диетологи Лорен Манакер и Тоби Амидор.
Эксперты подчеркнули, что соя обладает высоким содержанием питательных веществ, включая протеин, клетчатку, кальций и витамины группы В. С возрастом увеличивается риск развития остеопороза, что может привести к хрупкости костей. Введение продуктов на основе сои в рацион питания может способствовать укреплению костной массы благодаря наличию изофлавонов, которые благоприятно воздействуют на здоровье костей и предотвращают переломы.
Соя также является ценным компонентом для тех, кто стремится сбросить лишний вес. Богатый протеином состав сои способствует восстановлению и увеличению мышечной массы, обеспечивает долгосрочное чувство сытости и помогает сдерживать тягу к сладким углеводам.
Благоприятное воздействие сои не ограничивается только физической формой. Диета, обогащенная соевым белком, способствует снижению уровня холестерина, улучшает кровообращение и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, а также снижает риск хронических воспалительных процессов в организме.
Кроме того, соя выделяется как один из ключевых продуктов, способствующих повышению женского либидо.
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