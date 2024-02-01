Из-за этих факторов молодые красавицы превращаются в старух

Врачи назвали частое использование шампуня основной причиной ранней седины у женщин

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи перечислили факторы, вызывающие преждевременную седину у женщин, и предложили способы ее максимально отсрочить. По мнению экспертов, причины появления седины могут быть связаны не только с общим состоянием организма и генетикой, но также с воздействием на волосы извне.

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Основными ошибками в этом случае считаются неправильный уход, который не учитывает процессы старения кожи головы, и повреждение волосяных фолликулов. Также негативное воздействие оказывают частое использование сухих шампуней и недостаточная очистка волос от стайлинговых средств.

Эксперты отмечают, что предотвратить появление преждевременной седины можно, отказавшись от курения, начав прием витамина В12, а также регулярно используя питательные маски и увлажняющие сыворотки два-три раза в неделю. Авторы материала также рекомендуют женщинам носить волосы распущенными, чтобы избежать механических повреждений.