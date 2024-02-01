От какой бытовой травмы вы заразитесь страшной болезнью

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Врач Кашух заявила, что простой порез может вызвать столбняк

1:24
Здоровье

Травмы, полученные в ходе работ на приусадебном участке, могут привести к заражению столбняком, предупредила врач и кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

Врач Кашух заявила, что простой порез может вызвать столбняк
Фото: commons.wikimedia. org by Fæ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По ее словам, возможность заражения столбнячной палочкой не ограничивается лишь серьезными повреждениями. Иногда достаточно простого наступления на ржавый гвоздь, небольшого пореза или прокола мягких тканей грязным садовым инструментом, рыболовным крючком или другими предметами. Кашух подчеркнула важность того, чтобы не пренебрегать ожогами на ногах и руках, полученными на даче, поскольку эти части тела находятся в постоянном контакте с почвой и могут стать "воротами" для инфекции.

Врач также отметила, что столбняк первоначально атакует периферические нервные окончания и, при отсутствии своевременного лечения, распространяется на центральную нервную систему. Она предостерегла о том, что этот необратимый и опасный процесс может вызвать судороги и тяжелейшие мышечные спазмы, в конечном итоге приводя к прекращению дыхания.

Кашух подчеркнула, что в группе риска на заражение столбняком после бытовых травм находятся невакцинированные люди, которые не делали прививки более 10 лет или не имеют достаточного уровня антител. Она призвала данную категорию граждан обращаться к врачу как можно скорее при получении ран и порезов от ржавых или грязных предметов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
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