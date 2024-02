Как правильно спать: главный предвестник смерти

Нарушения сна могут являться одним из первых признаков развития различных заболеваний, заявили врачи, ссылаясь на исследование, проведенное учеными из Стэнфордского университета. В рамках исследования было проанализировано 12 тысяч научных работ, посвященных сну, с использованием искусственного интеллекта.

Фото: openverse "Sleeping on the train" by MShades is licensed under CC BY 2.0.