Как правильно спать: главный предвестник смерти

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Ученые США назвали прерывистый сон главным предвестником преждевременной смерти

1:15
Здоровье

Нарушения сна могут являться одним из первых признаков развития различных заболеваний, заявили врачи, ссылаясь на исследование, проведенное учеными из Стэнфордского университета. В рамках исследования было проанализировано 12 тысяч научных работ, посвященных сну, с использованием искусственного интеллекта.

Ученые США назвали прерывистый сон главным предвестником преждевременной смерти
Фото: openverse "Sleeping on the train" by MShades is licensed under CC BY 2.0.

Эксперты анализировали различные аспекты сна, такие как дыхание, сердцебиение и даже движения подбородка и ног. Путем объединения данных ученые разработали формулу "возраста сна", которая представляет собой предполагаемый возраст человека, основанный на качестве его сна. Сначала были установлены критерии нормального сна для людей среднего возраста, после чего искусственный интеллект обработал информацию о качестве сна тысяч человек и сделал прогноз относительно их здоровья.

Результаты исследования показали, что наиболее очевидным признаком ранней смерти является прерывистый и фрагментированный сон, проявляющийся в нескольких кратковременных пробуждениях, о которых люди не помнят на следующее утро. В то время как ученым не удалось установить первопричину связи между прерывистым сном и риском смерти, они выразили намерение продолжить исследования с целью выяснения этого вопроса.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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