Мужчины, не расслабляйтесь: почему рак груди может вас настигнуть и стать агрессивным

Рак молочной железы может возникнуть у представителей мужского пола. Врач-онколог и кандидат медицинских наук Андрей Пылев подчеркнул, что у мужчин риск развития рака груди увеличивается при повышенном уровне эстрогена и сниженном уровне тестостерона. Влияние на возникновение заболевания оказывают также внешние факторы, такие как употребление алкоголя и курение.
Одним из факторов, способствующих онкологическому заболеванию, является цирроз печени, который сопровождается увеличением уровня эстрогена. Врач отметил, что это может быть вызвано приемом данного гормона в ходе лечения или ожирением, поскольку жировая ткань вырабатывает эстроген. Люди пожилого возраста также подвержены увеличенному риску.
По мнению Андрея Пылева, у мужчин рак груди редок, но проявляет более агрессивный характер. В сравнении с женщинами это онкологическое заболевание встречается реже, но характеризуется выраженной агрессивностью. Объясняется это тем, что грудная железа у мужчин значительно меньше, чем у женщин, и даже маленькие опухоли часто проявляют локальное деструктивное поведение, прорастая в соседние структуры и чаще становясь неоперабельными.
Важно отметить, что из-за редких обращений к врачу из-за уплотнений в груди у мужчин заболевание часто выявляется на поздних стадиях, что уменьшает шансы на благоприятный исход для пациента.
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