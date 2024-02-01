Какая причина неожиданных пробуждений по ночам: ответ вас удивит

Сомнолог Черкасова заявила, что мозг сам будит нас по ночам

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одной из причин ночных пробуждений может быть синдром обструктивного апноэ сна, при котором дыхание полностью или частично останавливается, сообщила врач-сомнолог София Черкасова. По словам эксперта, при данном заболевании мозг в ночное время "будит" человека, чтобы восстановить нормальное дыхание.

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Ночные пробуждения также могут быть вызваны другими заболеваниями, такими как хронический болевой синдром или проблемы с мочевым пузырем, пояснила врач.

У здорового человека тоже могут возникать пробуждения в ночное время, но нет необходимости беспокоиться, если период бодрствования не превышает 15 минут, подчеркнула Черкасова.