Какая причина неожиданных пробуждений по ночам: ответ вас удивит

Одной из причин ночных пробуждений может быть синдром обструктивного апноэ сна, при котором дыхание полностью или частично останавливается, сообщила врач-сомнолог София Черкасова. По словам эксперта, при данном заболевании мозг в ночное время "будит" человека, чтобы восстановить нормальное дыхание.
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Ночные пробуждения также могут быть вызваны другими заболеваниями, такими как хронический болевой синдром или проблемы с мочевым пузырем, пояснила врач.
У здорового человека тоже могут возникать пробуждения в ночное время, но нет необходимости беспокоиться, если период бодрствования не превышает 15 минут, подчеркнула Черкасова.
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