Почему нельзя пить в трудные моменты жизни?

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пояснил, почему употребление алкоголя не облегчает стресс, а, напротив, может привести к серьезным заболеваниям. Он подчеркнул, что многие люди прибегают к алкоголю в поисках облегчения от стресса или усталости, но следует помнить, что алкоголь является депрессантом. Мурашко отметил, что граница между первым приятным воздействием алкоголя и появлением чувства угнетенности незаметна, что может привести к неконтролируемому потреблению.
Министр также подчеркнул, что злоупотребление алкоголем может стать причиной развития серьезных заболеваний, таких как алкогольная кардиомиопатия, гипертонические кризы и приступы мерцательной аритмии. Он отметил токсическое воздействие алкоголя на миокард и расширение периферических сосудов, что увеличивает нагрузку на сердце.
Мурашко предложил вместо этого обратить внимание на более безопасные способы снятия стресса, такие как небольшие физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе.
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