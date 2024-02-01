Это самый вредный любимый продукт россиян

Диетолог Гинзбург назвал сахар самым вредным из любимых продуктов в России

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обычные продукты, которые многие потребляют ежедневно, могут иметь серьезные негативные последствия для организма. По словам диетолога, одним из основных врагов здоровья человека и любимым продуктов в России является сахар.

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии врач-диетолог Михаил Гинзбург подчеркнул, что, исключая алкоголь, вторым по вредности продуктом, распространенным в России, является сахар и продукты, содержащие его.

Употребление сахара в больших количествах сокращает продолжительность жизни, провоцирует преждевременное старение и способствует возникновению возрастных заболеваний. Врач особо выделил вредные для здоровья продукты, такие как жирная и сладкая выпечка, разнообразные десерты, а также снеки для подростков (чипсы, сухарики).

Также ограничение потребления красного мяса предупреждает Гинзбург. Согласно его мнению, если употреблять его три-четыре раза в неделю, увеличивается риск развития рака толстой кишки и сосудистых заболеваний.