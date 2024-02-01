Это самый вредный любимый продукт россиян

Обычные продукты, которые многие потребляют ежедневно, могут иметь серьезные негативные последствия для организма. По словам диетолога, одним из основных врагов здоровья человека и любимым продуктов в России является сахар.
Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии врач-диетолог Михаил Гинзбург подчеркнул, что, исключая алкоголь, вторым по вредности продуктом, распространенным в России, является сахар и продукты, содержащие его.
Употребление сахара в больших количествах сокращает продолжительность жизни, провоцирует преждевременное старение и способствует возникновению возрастных заболеваний. Врач особо выделил вредные для здоровья продукты, такие как жирная и сладкая выпечка, разнообразные десерты, а также снеки для подростков (чипсы, сухарики).
Также ограничение потребления красного мяса предупреждает Гинзбург. Согласно его мнению, если употреблять его три-четыре раза в неделю, увеличивается риск развития рака толстой кишки и сосудистых заболеваний.
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