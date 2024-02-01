Не более 3-5 килограммов: это категорически нельзя делать при беременности

Гинеколог Попова призывает беременных не носить тяжести из-за риска опущения органов малого таза

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гинеколог Алена Попова перечислила факторы, способствующие опущению (пролапсу) органов малого таза у женщин.

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Врач подчеркнула, что данная проблема является весьма распространенной. По ее мнению, основными причинами такого состояния являются роды и поднятие тяжестей.

"Некоторые женщины, вероятно, из-за недостатка информации, совмещают эти два фактора. Чаще всего это наблюдается у жительниц сельской местности. После родов они не уделяют должного внимания своему здоровью, занимаясь физической работой, перенося ведра с водой и заботясь о детях", — отметила Попова.

Она предложила рекомендации женщинам, столкнувшимся с проблемами опущения, не поднимать более 3-5 килограммов.

"Для оценки состояния мышц тазового дна рекомендуется обратиться к гинекологу. Существует стандартный тест, проводимый в кресле", — добавила Попова.