Врач поделилась дыхательным упражнением, которое избавит от развития болезни Альцгеймера

Врач Павлова: дыхательные упражнения являются профилактикой болезни Альцгеймера

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале проинформировала о специальной дыхательной технике, которая послужит профилактикой болезни Альцгеймера, передаёт RuSamara.

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"Вдыхаем и выдыхаем по 5 секунд. Повторяем упражнение на протяжении 20 минут дважды в день. Готово, вы немного снизили угрозу развития деменции", — сказала медик.

Она сослалась на результаты четырехнедельных исследований, которые подтвердили, что ежедневное выполнение этого упражнения сократит риск развития болезни Альцгеймера.

Данный метод работает за счет воздействия на симпатическую и парасимпатическую нервные системы. Первая становится активной во время бодрствования и характеризуется практически постоянным пульсом. Парасимпатическая отвечает за отдых и переваривание пищи. Она вызывает учащенное сердцебиение при вдохе и замедленное при выдохе. С годами способность переключаться между этими системами снижается, но дыхательные упражнения восстанавливают эту функцию.

Врач для профилактики деменции также призвала к умеренному потреблению кофе, занятиям скандинавской ходьбой, приобретению новых навыков, регулярному приему витамина D.