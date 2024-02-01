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С потом не выходят вредные вещества: регулярные походы в сауну можно смело отменять

Биолог Мальцева рассказала, что в сауне пот не выводит вредные вещества

1:22
Здоровье

О неожиданном полезном свойстве пота сообщила биолог и генетик Ирина Мальцева. По ее словам, основная функция пота заключается в терморегуляции во время интенсивной физической активности, занятий спортом или при высокой температуре окружающей среды.

Биолог Мальцева рассказала, что в сауне пот не выводит вредные вещества
Фото: flickr.com by lululemon athletica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Тем не менее, стоит отметить, что пот не служит эффективным средством для вывода вредных веществ из организма. Мальцева подчеркнула, что повышенное содержание токсинов в поте не указывает на детоксикацию, так как их уровень не превышает того, что присутствует в крови. Миф о способности пота очищать организм от вредных веществ может привести к посещению саун или чрезмерным физическим нагрузкам.

Врач подчеркнула, что пот способен выводить алкоголь из организма, что, в свою очередь, снижает нагрузку на печень.

Тем не менее, следует отметить, что посещение сауны с пивом не является рекомендуемой практикой. Несмотря на это, проведение времени в парилке может помочь смягчить симптомы абстинентного синдрома.

Генетик рассказала, что потоотделение уменьшается при ожогах, пересадке кожи, атопических дерматитах и при приеме некоторых антидепрессантов. С другой стороны, увеличение потоотделения наблюдается при беременности, менопаузе у женщин, онкологии, ожирении и психических расстройствах.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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