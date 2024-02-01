С потом не выходят вредные вещества: регулярные походы в сауну можно смело отменять

Биолог Мальцева рассказала, что в сауне пот не выводит вредные вещества

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

О неожиданном полезном свойстве пота сообщила биолог и генетик Ирина Мальцева. По ее словам, основная функция пота заключается в терморегуляции во время интенсивной физической активности, занятий спортом или при высокой температуре окружающей среды.

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Тем не менее, стоит отметить, что пот не служит эффективным средством для вывода вредных веществ из организма. Мальцева подчеркнула, что повышенное содержание токсинов в поте не указывает на детоксикацию, так как их уровень не превышает того, что присутствует в крови. Миф о способности пота очищать организм от вредных веществ может привести к посещению саун или чрезмерным физическим нагрузкам.

Врач подчеркнула, что пот способен выводить алкоголь из организма, что, в свою очередь, снижает нагрузку на печень.

Тем не менее, следует отметить, что посещение сауны с пивом не является рекомендуемой практикой. Несмотря на это, проведение времени в парилке может помочь смягчить симптомы абстинентного синдрома.

Генетик рассказала, что потоотделение уменьшается при ожогах, пересадке кожи, атопических дерматитах и при приеме некоторых антидепрессантов. С другой стороны, увеличение потоотделения наблюдается при беременности, менопаузе у женщин, онкологии, ожирении и психических расстройствах.