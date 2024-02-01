С этим продуктом вы забудете о завышенном холестерине

Ученые Китая назвали чеснок продуктом, который эффективно борется с повышенным холестерином

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Университета Цзяо Тонг в Шанхае сделали значимое открытие в борьбе с повышенным уровнем холестерина, который может привести к серьезным осложнениям для здоровья. Обнаружено, что обычный, доступный и недорогой продукт, широко представленный в супермаркетах, способен эффективно снизить уровень холестерина до нормы. Этим продуктом является чеснок — популярная приправа, которая теперь признана также как средство для улучшения здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by INRA DIST from France is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Согласно результатам исследования, чеснок проявляет способность снижать как общий, так и "вредный" холестерин. Однако для достижения максимального эффекта чеснок следует употреблять регулярно и в течение длительного времени, но в умеренных количествах. Исследователи особо подчеркивают, что чеснок наиболее эффективен у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает csn-tv.ru.

Проблема высокого уровня холестерина заключается в том, что он способствует накоплению липидов в артериях, повышая риск развития таких заболеваний, как гипертония, сердечные приступы и инсульты. Таким образом, использование чеснока в качестве естественного и доступного средства для контроля уровня холестерина может стать важным элементом в улучшении общего состояния здоровья и предотвращении серьезных заболеваний.

Это открывает новые горизонты в понимании того, как питание может напрямую воздействовать на здоровье и предотвращать возможные проблемы. Таким образом, обычный продукт, такой как чеснок, который многие из нас используют в кулинарии, теперь признан как важный компонент в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы.