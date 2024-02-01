Не забудьте охладить рюмки: как люди лечатся с помощью любимой водочки

Врач Малышева заявила, что водку используют для лечения отравления метиловым спиртом

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В эфире телепрограммы "Жить здорово!" был отмечен День рождения водки, причем ее "отцом" признают русского ученого Дмитрия Менделеева. Однако, как подчеркнула ведущая Елена Малышева с коллегами, Менделеев лишь защитил диссертацию, посвященную соединению воды и спирта. Его исследование направлено было на изучение свойств разведенного спирта, и результаты показали, что оптимальной концентрацией являются 40%, выраженные в градусах по бытовому пониманию.

Фото: openverse "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

С медицинской точки зрения водка имеет свою пользу, утверждают ведущие. В составе водки преобладает этиловый спирт, который, в отличие от метилового, считается безопасным. Метиловый спирт, употребление напитков на его основе, может привести к серьезным отравлениям, включая слепоту. Этиловый спирт, наоборот, является антагонистом метилового и часто применяется для лечения отравлений контрафактным алкоголем.

Офтальмолог Михаил Коновалов подчеркнул важность использования этилового спирта при отравлении метиловым и отметил его широкое применение в медицине, включая лечение отека легких в прошлом.

Также было отмечено, что в прошлом водка использовалась для снижения уровня сахара в крови, особенно в периоды, когда не существовало эффективных лекарств для этой цели. Однако ведущая подчеркнула, что это не был наилучший метод, и современная медицина уже предоставляет более эффективные средства.

Таким образом, врачи подчеркнули, что сегодня этиловый спирт официально используется в медицине для лечения отравлений метиловым спиртом под контролем врачей и в установленных дозах.